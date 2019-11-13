【聖誕禮物2019】男友最想收到3大實用禮物 另附品牌及單品推薦!

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雖然人人都話女人心 海底針，但小編覺得其實男人心仲難觸摸，事關每次問親男朋友想要咩，佢地嘅答案都不外乎係「你送嘅我都鍾意」、「冇咩特別嘢想要」、「我自己買啦」諸如此類，但作為一個100分女友，其實只係想買啱一樣男友收到會驚喜，望見又會開心嘅禮物，唔通真係咁難？為此，小編問咗身邊年輕男性朋友意見，整合出三大實用類別以及各類推薦單品，唔保證一定係另一半心目中嘅top 1，但最起碼都要做到實用而又不踩雷！

小編曾經都攪盡腦汁去諗，覺得男生最想收到嘅禮物應該都不外乎係遊戲機、game碟、電子產品等等，之不過如果你學似小編，諗得太過簡單，咁最後好大機會係「媽，為何結果不是我想的那樣?」

(網絡圖片)

事關好多時男人們對呢啲產品都特別有研究，莫講話有自己一套選擇嘅準則，更可能一早已經自己(偷偷)入手咗，尤其係game碟，有時另一半online買咗真係未必知道。

所以如果唔想見到男友收禮後尷尷尬尬嘅樣，建議不妨從實用性高嘅衣物同配件上入手，畢竟服飾唔怕多，可以換下款又襯下唔同造型，加上好多男人都嫌行街買衫麻煩，有人揀埋再送簡直最好不過啦！繼上次男友禮物初階篇之後，今次小編為各位有少少經濟能力嘅姊妹們推薦一下中階嘅建議。

【男朋友的聖誕禮物── 中階版】

1. 波鞋類／潮鞋類



唔好以為得女仔先鍾意買鞋，問十個男仔，應該有九個都係波鞋迷，唔止買，佢地更加鍾意儲鞋。如果你嘅男友平時都會做開運動、睇開波、或者成日提起乜鞋物鞋，咁你就可以由呢個方向入手喇！除咗日常出街波鞋之外，小編建議姊姊們亦都可以留意一下特別版波鞋，事關佢地通常都好有價值，唔止俾明星潮人加持過，價錢通常都由千元起跳，男生們就算好鍾意都真係未必捨得買。



如果姊妹們對波鞋冇乜認識，不妨考慮Air Jordan或者Yeezy呢兩個大熱系列，如果男友有打開或睇開籃球，可以買籃球界名鞋Air Jordan，配色同聯名款式都相當豐富，唔止出街得，部分用嚟打波亦得。如果男友係潮人一份子，就不妨考慮由rapper Kayne West設計，風靡一眾歐美明星潮人嘅Yeezy，不過買之前記得先留意一下對方鞋櫃，以及已經買咗嘅款式啦。

🔻Air Jordan 4 Retro sneakers HK$2,703🔻

🔻Air Jordan 11 Retro sneakers HK$2,653🔻

🔻Yeezy Boost 700 Inertia sneakers HK$2,986🔻

2. 背囊類

好多男生們無論出街定返工都鍾意孭背囊，一來實用，二來亦夠百搭，如果你嘅男友平時都係一袋走天涯，或者個背囊已經用咗好一段時間，不如就趁今次買個function同fashion兼備嘅背囊送畀佢！

Supreme嘅背囊雖然並唔係最新款式，但勝在設計夠搶眼，全袋鋪滿Supreme倒轉暗紋logo，低調之中又展示到牌子名。如果男友唔追牌子同款式，咁F/CE嘅No Seam Day Pack都係唔錯嘅選擇，強調機能性多於外型，用咗CORDURA® NYLON 500D 防撕裂結構，輕巧、多隔層，而且防水，無論係平日返工，定上山下海相信都用得着！



🔻SUPREME logo backpack HK$2,994🔻

🔻F/CE No Seam Day Pack HKD 2,315.75🔻

3. 銀包、卡片套類

除咗孭背囊，男生們更多時候都鍾意兩手fing fing，剩係袋個銀包就出街。如果各位嘅男友都係灑脫嘅類型，咁就唔少得一個實用又美觀嘅銀包或者卡片套，令佢型上加型！

Mcqueen同Burberry嘅銀包卡包都屬於比較簡單，而且長青嘅款式，基本上咩類型嘅男生都可以駕馭得到，而Thom Browne就係歐美大熱嘅男裝品牌，主打紳士風格，銀包上有標誌性嘅紅藍間條設計，令成個款式大方得嚟亦多咗分時尚感。

🔻ALEXANDER MCQUEEN billfold wallet HK$2,500 🔻

🔻BURBERRY Monogram Leather Card Case HK$1,371🔻

🔻THOM BROWNE Rectangular Zip Coin Pouch HK$2943 (原價HK$5,887)🔻

正所謂「物輕情義重」，「你送嘅我都鍾意」呢句其實都真係男生們嘅真心說話嚟㗎，只要姊妹們平時多啲了解男友嘅興趣，再投其所好揀禮物，相信淨係呢份心意已經令男友覺得甜到漏啦！如果呢幾樣禮物都唔啱心水，唔緊要！皆因我地嚟緊仲有高階篇畀各位姊妹參考，唔好錯過喇～

(產品資料以官方最新發佈為準)

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