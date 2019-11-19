網上超市大優惠 $1掃紙巾、洗頭水糧油雜貨 低過1折搶Bruno電熱鍋

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正所謂「慳得一蚊得一蚊」，以前一蚊可以喺士多買到糖，可以搭叮叮，可以跟機，可以聽6秒電話.....而家慳完個一蚊可以做到啲乜？今時今日，的確好多嘢都已經做唔到。不過且慢！適逢雙十一月折扣月，一蚊仲可以喺士多買到嘢！事關【一網打盡】聯同網上超市【士多】推出快閃搶購優惠，畀大家以優惠價$1.1、$11、$111搶購多種糧油雜貨、美妝護膚品，甚至小型家電！

由即日11月18日起，網上超市【士多】將會有會有21件產品，分別以$1.1，$11及$111獨家優惠價發售！眾所周知，糧油雜貨屬於消耗品，平時食開用開個個月都要入貨，真係唔係話想慳就慳得到，仲要每次買完都要辛苦托返屋企，今次呢個優惠就幫你一次慳番筆，仲要網上落單，送貨上門，完全係慳錢慳力慳時間！

小編已經為大家整理好各個價錢嘅搶購品資料，立即撳入下圖睇睇有乜好買！

🔻$1.1 搶購專區🔻

🔻$11搶購專區🔻

+ 6 + 5 + 4

🔻$111搶購專區🔻

+ 2

糧油雜貨固然係抵買，但小編認過小型家電其實先係今次嘅重點出手目標，就好似現代直立式吸塵機、Bruno多功能電熱鍋咁，計落直頭係低過一折！低過一折係咩概念，小編都唔知，淨係知唔快啲搶就會蝕晒喇！想快人一步搶到心水產品，記得跟實以下步驟，經一網打盡去士多買嘢！

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🔻士多搶購五步曲🔻

Step1：揀定心水產品，記低該產品嘅專屬優惠代碼（見下表），然後於一網打盡按「前往士多搶購」。

Step2：登入香港01會員系統，然後頁面會自動轉跳至「士多 x 一網打盡」網頁。（小編提提大家，千祈千祈唔好轉用其他瀏覽器啊，否則就要重新嚟過！)

Step3：將心水產品加入購物車，並於士多揀選其他產品滿$599 (以折實價為準)

Step4：於結帳頁按下「使用優惠代碼」，輸入記低咗嘅優惠碼，然後按「使用」

Step5：確認成功使用優惠代碼後，按下「去付款」，並完成付款程序

小編提提大家，記得一定一定要經「一網打盡」進入士多網站，成功註冊為士多會員後，購物滿$599(以「一網打盡」專享價格計算)，咁就可以成功用到優惠代碼！

*有關優惠碼使用細則，詳情可參閱一網打盡X士多活動頁面。

(以上活動及產品資料以官方最新發佈為準)

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