【日本樂天市場】獨家購物優惠券 絕不能再錯過囤日貨最佳時機！

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日本向來都係港人熱門嘅旅遊勝地，事關日本唔單止好玩、好食，而且仲有好多高質日貨買。不過，假期唔係想請就請到，若果你都想入手日貨但又冇假期飛一轉日本，網購就幫到大忙了。日本樂天市場(Rakuten Global Market)一個網站已經襄括超過90,000,000件商品，可以話只有你想不到，沒有你買不到嘅商品。

早前雙十一，日本樂天市場大派購物減免優惠券，絕對稱得上係全年最佳囤日貨時機。如果你已經錯過咗都唔需要灰心，網購回贈平台「一網打盡」已為01讀者們爭取到獨家優惠券福利，今次真係冇得再錯過喇！即刻睇睇優惠詳情：

🔻「日本樂天市場」x 「一網打盡」🔻

由 2019/11/12 10:00 起至 2019/11/25 09:59，只要喺日本樂天市場(Rakuten Global Market) 店鋪購物，單一訂單滿11,000日元，即可使用1,100日元優惠券！換言之，領券後可以享有高達10% OFF折扣！限量頭500張訂單，數量有限，用完即止！

* 每位會員可使用5次優惠券，但每張訂單只能使用一張。

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講咗咁耐，日本樂天有成過千萬件商品，想要買到心儀貨品，咪等同於大海撈針？NO NO NO！若果有以上諗法就錯了！雖則小編啱啱開始逛嘅時候都覺得有啲迷惘，但其實仔細望望，網站上已經將所有貨品分門別類，而且仲列出暢銷商品、精選店鋪、推薦商品等等畀你揀。事不宜遲，即刻睇吓日本樂天3大熱門商品類別。

🔻母嬰用品🔻

+ 6 + 5 + 4

🔻日本藥妝品🔻

+ 7 + 6 + 5

🔻寵物用品🔻

+ 12 + 11 + 10

千祈唔好以為要識日文先可以網購日貨，日本樂天網站上有齊中文及英文介面，一樣可以買到來自日本嘅心頭好。咁以後就唔使專程飛去日本掃貨，又唔使搵代購捱貴價又怕買到假嘢喇。大家馬上動起來，把握呢個最後囤日貨機會，錯過咗分分鍾要等下個雙十一喇。

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日本樂天市場購物流程 (日本樂天市場截圖)

(產品資料以官方最新發佈為準)

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