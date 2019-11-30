聖誕套裝推薦! Eve Lom套裝香港官網$7800 外國網購只需$7xx?!

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每到年尾總係特別忙，忙住為一整年嘅工作埋尾、忙住做appraisal、忙住安排聖誕派對、忙住揀戰衣，忙住做年度總結……不過點忙都好，最緊要唔好忘記辛苦勞碌咗一年嘅自己，無論你今年係超額完成，定係「不完美，可接受，要改善」，適當獎勵下自己，咁來年先有動力繼續拼搏賺錢㗎嘛！

各位姊妹們，諗好買咩禮物獎勵自己未？𠵱家臨近年尾，無論係百貨公司定網店平台，間間都爭相推出化妝及護膚品套裝，相信精明嘅大家都已經入咗唔少貨，之不過係咪都係自己用開嘅牌子？其實小編覺得，呢啲時候不妨買一啲自己未試過，或者一直有興趣但又唔捨得買嘅牌子，事關套裝多數都係細size，啱用可以「翻啅」，唔啱用嘅都唔使咁肉赤嘛，用過覺得唔錯，又可以送一套畀閨蜜試下。

如果未諗到買咩禮物獎勵自己，或者送畀好姊妹，不妨參考下小編搜刮番嚟嘅精選套裝，大部分都係香港未必買到，或者早早就賣晒嘅款式，如果想試下新嘢就記得bookmark低喇！

Too Faced Let it Snow Girl! Makeup Collection HK$467

如果大家有留意開歐美嘅美妝品牌，或者有睇開歐美嘅Youtuber，相信都知道Too Faced呢個美國牌子喺外國係有幾火紅！就好似今次推薦畀姊妹們嘅Let it Snow Girl! Makeup Collection，呢個set一出，風靡嘅唔止喺歐美，就連香港都出現搶購熱，事關小編發現，呢個set係Sephora網站上已經一早售罄，可想而之係幾咁吸引。

Let it Snow Girl! Makeup Collection一套入面包含6件化妝品，有眼影盤、修容盤、眼部彩妝等，而最令人心動嘅地方在於佢嘅眼影盤同修容盤係可以拼埋一齊，組成一間薑餅屋，超級可愛！而彩妝嘅色號仲係相當實用，並非華而不實嘅聖誕套裝！

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Eve Lom Rescue Ritual Gift Set HK$761.5

Eve Lom呢個牌子真係不得了，佢簡直可以稱之為卸妝界KOL，事關Eve Lom唔單止受到大量明星名人，如Jennifer Lawrence、Kate Hudson嘅推祟，就連Vogue都評佢為「世界上最棒的潔顏產品」，同時仲長據埋多個美容排行榜嘅top 10，評價之高真係好難令人唔心動。究竟EVE LOM係咪真係咁好用？其實小編一直都好想試，之不過每次望見價錢都有啲卻步，所以當小編今次見到Eve Lom嘅套裝做緊優惠，就頓時覺得機會來了！

呢個set入面包含咗兩款皇牌產品，當中最出名嘅卸妝膏，一盒已經包含咗卸妝、洗臉、去角質、化妝水四種功效，同時亦能深層清潔埋毛孔同肌膚。對比一下價錢，呢款卸妝清潔套裝係香港官網賣緊HK$7800，而lookfantastic 網站上只賣緊£75（約HK$757），仲要Black Friday有75折優惠，即係唔使十份一價錢就可以買到！評價之高、折扣之多，完全冇理由唔入番套試試！

小編提提大家，呢個套裝最近就做緊Black Friday優惠，只要輸入優惠碼【BLACKOUT25】，就可以有75折優惠！

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lookfantastic Christmas Crackers HK$217

除咗各大品牌嘅套裝，其實唔少售賣化妝護膚品嘅平台都會同時推出自己組合嘅抵賣套裝，亦即係好似福袋咁，一set入面包含咗多個牌子嘅化妝或者護膚品，雖然多數都係迷你size，但選品方面多數都係一啲坊間評價都唔錯嘅產品。就好似呢款Christmas Crackers套裝，集合咗6款嚟自Illamasqua、Elemis and Emma Hardie等牌子嘅化妝、護膚、身體護理產品。一次過試到咁多款護膚品，仲唔係值回票價？

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lookfantastic 每逢節日都會推出唔同嘅美妝護膚優惠套裝，就如最近嘅Black Friday！大時大節不妨對自己好少少，咁先對得每日辛辛苦苦返工，「來回地獄又折返人間」嘅自己！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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