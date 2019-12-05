【聖誕禮物】2019年度最受寵物喜愛的四大聖誕禮物！貓狗都啱用！

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踏入十二月，大家係咪已經開始籌劃緊聖誕節Party，忙緊揀聖誕禮物畀親朋戚友呢？咪住先！顧住揀禮物畀身邊人之餘，又點可以忘記自己屋企最重要嘅一份子—「毛孩」？雖然毛孩對於節日毫無概念，但其實只要見到佢哋收到禮物之後，興奮到搖頭擺尾轉圈圈嘅反應，已經心滿意足喇！趁住今個聖誕節，不妨試試化身成為毛孩嘅專屬聖誕老人，大派驚喜！

即刻睇睇以下四大最受毛孩歡迎嘅禮物種類，排名不分先後，一齊睇吓邊款禮物最啱你家毛孩喇！

第一類：聖誕服飾

第一類：聖誕服飾

最近天氣不停降溫，雖然一般毛孩都應該能夠抵擋香港嘅溫度。但係因應唔同毛孩嘅品種、年齡、身體情況，對溫度嘅適應力都會有所差異。作為負責任嘅主人當然要留意住佢哋嘅一舉一動，從而及時做出禦寒措施，防止毛孩冷親！特別係當你發現佢哋有非比尋常嘅小舉動，例如身體不停顫抖、尾巴緊貼身體、身邊蜷縮成一個球狀、低聲哀鳴等等，以上行為都有可能係因為佢哋身體覺得凍凍啊！

而最好嘅禦寒方法，就係為毛孩準備足夠保暖嘅衣物。趁住聖誕節，主人不妨試試幫毛孩添置一啲充滿聖誕氣氛嘅衫衫，保暖之餘又應節。若果你會帶埋毛孩出席聖誕Party，一定會引起哄動，今次全場最搶鏡仲唔係你家小毛孩？😍😍😍

🔻超QQ寵物聖誕服飾🔻

1. 貓貓聖誕老人Cosplay服 HK$ 96.69

2. 狗狗聖誕老人Cosplay服 HK$ 87.24

3. 貓狗通用聖誕Cosplay帽 HK$ 58.26

第二類：寵物窩

第二類：寵物窩

除咗準備保暖衣物之外，幫毛孩更換一個暖笠笠嘅寵物窩都係必要嘅禦寒措施之一。唔知你哋有冇發現毛孩喺冬天時候，睡眠嘅時間會平時長更多。雖然，大部份時間都處於淺睡階段，但若果佢地訓覺時候唔夠暖，或者長時間訓喺凍冰冰嘅地板上面，分分鐘會導致身體失溫，後果非常嚴重㗎！

所以，小編已經為大家挑選咗以下幾款超級啱冬天，又充滿聖誕氛圍嘅寵物窩，等毛孩可以過一個暖笠笠嘅聖誕節～

🔻寵物溫暖窩🔻

1. 聖誕樹造型寵物窩 ¥376起

2. 聖誕節暖笠笠寵物窩 ¥99.9

第三類：聖誕大餐

第三類：聖誕大餐

平時開飯嘅時候，毛孩都係一臉無辜，楚楚可憐咁坐喺你腳邊望住你？如果你家毛孩都係超級為食，最大嗜好就係食食食的話，今個聖誕節為佢準備與眾不同嘅聖誕大餐絕對會係最佳禮物之選！

以下推薦嘅聖誕大餐，當中最特別就係馴鹿造型嘅聖誕蛋糕，專為狗狗而設。唔單止成份天然安心，連外表顏值都極高。標榜完全無添加劑，無調味料，嚴選最高級嘅食材製作，唔單止狗狗可以食，連主人都可以一齊Jap Jap Jap㗎！而且仲要係日本空運到港，留意番食用前24小時要先放落雪櫃解凍喔。

🔻毛孩都要食聖誕大餐🔻

1. 馴鹿造型Q版聖誕蛋糕 HK$ 277.59

2. 聖誕節火雞大餐 HK$ 174.49

第四類：玩具

第四類：玩具

身為「打工一族」，每日都要早出晚歸，可以陪喺毛孩身邊嘅時間少之有少。唔少主人都會喺屋企安裝攝影機留意住毛孩獨守空房嘅一舉一動。最後往往都會發現，原來毛孩喺屋企大部份嘅時間撇除訓覺之外，都只係靜靜地望住大門口，默默地等待主人返屋企。

唔想毛孩一個人孤零零，無所事事？不妨可以入手一啲充滿趣味性又極具吸引力嘅玩具畀毛孩，等佢哋可以解解悶，消磨一下時間。

🔻解悶玩具🔻

1. 聖誕遊樂園貓抓架 ¥229.9

+ 3 + 2

2. 智能自動逗狗玩具 (可透過手機App遙距控制) ¥65.9

講到尾，若果要揀毛孩最想收到嘅聖誕禮物第一位，根本毫無懸念！第一位絕對就係「你」！各位主人，送禮物之餘記得花多啲時間陪佢哋渡過聖誕節啊💗

(產品資料以官方最新發佈為準)

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