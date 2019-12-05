【聖誕禮物2019】尖叫度爆錶! 多款好玩創意小禮物收服百厭小朋友

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「又到聖誕，又到聖誕！」聖誕節唔單止係大人們狂歡嘅節日，亦係小朋友係繼生日之後最期待嘅日子之一，除咗有假放、有得同同學仔開大食會，玩抽獎，仲可以攞正牌收禮物！不過對有家室嘅大人們嚟講，聖誕分分鐘仲忙過平時，事關呢頭要帶小朋友出去玩，嗰頭又要預備聖誕聯歡會小食，仲未計小朋友最期待環節——禮物時間！各位爸爸媽媽、叔叔姨姨，你地準備好化身聖誕老人未？如果仲未物色禮物，就快啲參考以下嘅禮物清單，抓緊時間為小朋友準備驚喜！

無論咩年紀嘅小朋友，對聖誕都總係充滿美好嘅幻想，雖然有唔少家長會帶埋小朋友親自去揀禮物，不過禮物當然係越神秘先越有驚喜，而拆禮物環節更加係維繫親子感情嘅好時機。

如果家長們今年都打算搞一個大小同樂嘅聖誕派對，以下多款禮物必定可以為派對增添歡樂嘅氣氛，仲可以令百厭嘅小朋友坐定定𠻹！

🔻1-3 歲小朋友之選🔻

TAKARA TOMY 迷你迪士尼糖果球夾夾機 HK$468.52

識得郁，又會發聲嘅玩具對1-3歲嘅小朋友就最有吸引力。呢部迷你夾公仔機用咗小朋友最愛嘅迪士尼人物做主角，可愛嘅公仔唔止俘虜到小朋友，就連身為大人嘅小編都覺得非常可愛！機內有發聲裝置，內置2首歌曲、5種音效，48種英日語指示音，小朋友玩得開心嘅同時，亦都可以學埋英文，以及訓練手眼協調能力！

木製煮麵仔套裝 HK$408.46

煮飯仔幾乎係不分年代國籍，任何小朋友都必定愛玩嘅玩具之一，但係未必個個家庭都有足夠嘅預算同空間買一套「架餐」齊全嘅廚房，如果煮唔到飯仔，煮麵仔都差唔多啫！小朋友可以自由組合套裝入面唔同嘅木製食材小部件，發揮小小創意，砌出一碗特製嘅湯麵！

🔻3-6 歲小朋友之選🔻

寵物小精靈生態球 HK$80.39

雖然寵物小精靈已經係上一個年代嘅產物，但當見到一班Pokemon喺精靈球內擺出又可愛又梳乎嘅造型，試問又有邊個小朋友抗拒得到！每個精靈球入面都有獨特而又符合番Pokemon屬性嘅生態環境，例如奇異種子就喺草地、車里龜就喺小水池、卡拉卡拉就喺沙地上，除咗夠晒可愛，小朋友收到之後仲可以動動手自己組合，有得睇又有得玩！

🔻6-9 歲小朋友之選🔻

對於6-9 歲嘅小朋友，毛公仔呢類玩意相信都已經滿足唔到佢地，呢個時候就適合送番啲娛樂性高，比較複雜嘅小玩具就啱喇，例如LEGO就係一個好選擇喇！事關LEGO可以畀小朋友挑戰一下自己嘅能力，學下點樣跟住說明書，由零開始建立一樣場景，動手之餘又可以動動腦筋！如果有兄弟姊妹嘅，仲可以等佢地分工合作，培養感情，最重要係LEGO一玩就玩成晚，簡單一招就已經令到又嘈又百厭小朋友靜落嚟！

LEGO Super Heroes: Iron Man Hall of Armour £49.99

MARVEL唔止大人鍾意睇，當中有唔少角色更加係好多小朋友嘅偶像！呢套IRON MAN LEGO有齊晒6款唔同型號嘅IRON MAN，望見佢地齊齊整整咁放喺自己親手砌出嚟嘅展示台上面就覺得開心！

LEGO Friends: Olivia's Cupcake Café £24.99

LEGO並唔係男仔嘅專利，事關好多女仔都好鍾意玩佈置遊戲，LEGO 就可以畀佢地一邊砌屋仔，一邊將間屋佈置到靚一靚。加上LEGO Friends呢個系列係以5個性格形象都唔同嘅小女孩做主角，女孩子們轉眼間就會將自己投入角色之中，發揮小創意，創作出一個個大故事！

🔻9歲以上小朋友之選🔻

9歲以上嘅小朋友已經係大細路，唔止喺心態上慢慢長大，亦都會開始會有自己嘅小世界，呢個時候與其買啲小朋友玩多一兩年就唔想玩嘅卡通玩具，倒不如揀啲適合一大班人一齊玩嘅小遊戲，等佢地可以約埋班同學仔開心咁玩番日。而講到團隊遊戲，首選就一定係非board game莫屬，平日玩又得，喺派對上即拆即玩都得！

哈利波特棋盤遊戲 £27.99

無論係大人定小朋友，只要自問係哈利波特嘅粉絲，一定可以秒殺呢個遊戲，皆因遊戲將棋盤同問答結合起嚟，只要答啱問題，再加上少少運氣，就可以成為贏家！

木製Gigamic Katamino拼圖遊戲 HK$467.94

玩法多變嘅遊戲就最啱好奇心重，鍾意新鮮感嘅小朋友。Gigamic Katamino 嘅玩法類似七巧板，小朋友要利用唔同形狀嘅積木，喺有限嘅空間內嚟砌出遊戲卡上指示嘅圖形，或者進行對戰解謎，唔好以為好似好簡單，大人都隨時會被難度！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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