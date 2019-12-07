【淘寶雙12獨家優惠】全民購物日 最高即減¥130! 買乜都有得減🔥

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雙11同感恩節呢兩大全世界減價嘅節日啱啱過咗，仲未買夠？唔緊要，因為雙11輕輕的走了，雙12馬上就來了！淘寶雙12繼續推出激減優惠，小編剛才隨便睇吓有乜好買，就已經發現好多店舖嘅商品已經開始咗雙12促銷！想知點樣最抵買就睇埋以下內容啦💖

🔻淘寶雙12購物攻略🔻

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3. 挑選指定商品滿¥300即減¥30

4. 再睇睇享有跨店優惠嘅指定商品有咩好貨

5. 購買享有跨店優惠嘅指定商品滿¥200即再減¥20

6. 購物滿¥799或¥599，即可輸入香港01獨家優惠碼再減！

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2. 優惠碼【50HK01】

優惠碼仲可以同紅包﹑商家優惠券、購物津貼等加疊使用㗎！所以記得到時要拎埋天貓購物津貼，購買天貓指定商品滿¥300，即可再減¥30！

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優惠碼使用規則:

1. 只適用於香港收貨地址的訂單

2. 需按指定大小寫輸入優惠碼

3. 只可在2019年12月12日（香港時間00:00:00–23:59:59）使用，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用

4. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用

5. 可適用於淘寶及天貓平台商品

6. 使用數量有限，先到先得，用完即止

7. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項爾後如經主辦單位變更或修改者亦同。參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權

8. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

9. Promo Code優惠碼使用方式介紹：https://world.taobao.com/helper/knowledge.htm?spm=a312a.7762693.2015080302.5.jsQGHP&kid=1060048747

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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