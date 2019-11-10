【淘寶雙11】兩大熱門電視機比拼 55吋4K超高清電視機只需¥1899?

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每晚放工返到屋企，第一件事就係打開電視機，因為有電視傳出嘅聲音，先會覺得屋企有生氣。或者你可能同小編一樣並冇睇電視嘅習慣，只有「聽」電視嘅習慣。但其實𠵱家嘅電視機已經越來越智能，假若你平時都鍾意睇吓Youtube、Netflix，或者鍾意玩吓PS4同Switch，電視機絕對可以提昇你煲劇同打機嘅體驗感。

適逢雙十一即將要來臨，小編都打算把握呢個機會去換一下屋企用咗起碼六、七年嘅電視機。如果你同小編一樣預算又唔多，想要平平地入手一部大約$1000-2000嘅電視機，其實喺淘寶上已經有好多平價選擇。經過小編層層篩選後，揀咗以下 2 個大熱型號：

【TCL】55吋4K超高清 L2智能電視機 原價：¥4999 雙11狂歡價：¥1999 *店鋪優惠：满1999元减100元* 最後入手價：¥1899！！

小編就住以上 2 款電視機嘅尺寸、性能、配置、價錢等等做咗個比較，即刻點擊下圖睇睇！

🔻小米 4A電視機 VS TCL L2電視機🔻

小米4A電視機 VS TCL L2電視機！

🔻撳入下圖睇小米 4A電視機's詳細功能🔻

🔻撳入下圖睇TCL L2電視機's詳細功能🔻

經過深思熟慮後，對於平日最大嗜好係煲吓韓劇、睇下綜藝節目嘅小編嚟講，TCL L2電視機係小編嘅不二之選！原因絕對毋庸置疑，當然就係TCL L2電視機使用4K屏幕，解像度比小米4A電視機高出足足四倍，細緻度清晰度更高，相信即使係肉眼睇都會明顯分辦出差異。咁以後煲劇時望住啲Oppa就可以睇更清楚喇！😍😍😍

其次，小米 4A電視機主打「老人小孩都會用的人工智能語音電視」，但語音功能對於小編嚟講比較雞肋，始終小編並沒有操得一口純正嘅普通話，若果每次都要用普通話去控制開機、關機、轉台等等，分分鐘直接用遙控器仲快捷方便。不過如果屋企有講開普通話嘅老一輩，呢個功能或者會幫到佢地。

而且呢個價錢性價比真係極高，事關小編上過Price.com格過價，發現𠵱家香港坊間水貨價都要HK$1670-HK$2350。

小米 4A電視機 43吋 (Price.com截圖)

以上2部電視全部包郵，可以免運費直送到屋企門口㗎！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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