【聖誕禮物2019】$395TOFFY復古小焗爐 顏值實用兼備送禮自用佳宜

網購攻略 網購攻略

聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛聖誕禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

轉眼間又嚟到《聖誕禮物市場學》嘅第七位喇！有幸成為第七位嘅產品就係日本小家電品牌TOFFY── 復古小焗爐✨ 小編個人好喜愛呢個小焗爐㗎，絕對係一件氹到人歡心嘅聖誕禮物！

👉按此購買TOFFY 復古小焗爐👈

TOFFY 復古小焗爐 適合烤焗各種小食，例如係Pizza﹑多士﹑炸魚片﹑麻糬﹑餅乾等等。小焗爐設計十分輕巧，即使地方淺窄，都唔使怕會佔好多空間。而且呢個復古小焗爐顏值簡直爆燈，馬卡龍嘅色系絕對吸引到一眾少女心，有貝殼粉紅色﹑水藍色及白色選擇！呢個顏值同實用性兼備嘅小焗爐，送畀人絕對大方得體，同埋唔怕好似以往收到唔啱嘅聖誕禮物咁，轉個頭下年要偷偷哋轉送出去🙊

👇撳下圖即睇產品資訊👇

👉按此購買TOFFY 復古小焗爐👈

👇細心的小編經已幫大家格埋價👇

TOFFY 復古小焗爐 HK$395.35 (¥ 5,500)* 各大平台價格比較

👇【深夜勿看】小焗爐製作出的美食簡直令人垂涎三尺👇

+ 4 + 3 + 2

係咪睇見都好想買番個自用呢！15﹑16唔知買唔買好？

👇睇埋其他聖誕禮物推薦文章啦👇

(產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈