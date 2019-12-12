【聖誕禮物2019】聖誕送份關心畀對方 抵玩智能運動手帶測健康！

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛聖誕禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

✨登登登凳✨ 聖誕禮物排行榜第九位正式登場—— 智能運動手帶

提到智能運動手帶，唔知大家係咪有一個既定印象，就係覺得做運動嘅人先會用到呢類產品？咁如果對方係唔做運動嘅懶人一族，咁送呢份禮物畀佢咪即係嘥鬼氣？小編只能說，少年你太年輕了，當然對於勤做運動嘅人嚟講，一款啱自己嘅智能運動裝備的確係可以幫助提升運動效能，不過𠵱家嘅運動手帶除咗「運動」之外，唔好唔記得仲有「智能」呢一點！事關我地嘅現代生活已經離不開手機同網絡，當你冇辦法解放雙手，用唔到手機嘅時候，智能運動手帶就可以幫手做到大部分嘅嘢！

所以如果對方係做開運動嘅，唔使諗，送個智能運動手帶畀佢就實冇死！但假若對方冇做開運動嘅習慣，咁送呢份禮物畀佢就可以提醒佢係時候要做吓運動，注意健康兼保養吓喇！所以計小編話齋，你送緊嘅並唔係智能運動手帶咁簡單，而係送緊一份你對對方嘅關心啊💝💝💝

不過智能運動手帶都好多款，究竟揀邊款先最好？

FitBit？小米？Apple Watch？NO NO NO，以上嘅牌子雖然比較熱門，但小編今次會推薦大家Samsung Galaxy Fit手帶，事關佢嘅CP值同實用性都相對較高，有齊運動手帶應有嘅功能之餘，價錢亦係目前運動手帶界入面屬於比較平價嘅一款，無論係當入門級運動手帶用，定日常當智能手錶用，其實都已經綽綽有餘。

🔻Samsung Galaxy Fit手帶 HK$368🔻

Samsung Galaxy Fit手帶 HK$368

🔻撳入下圖睇埋Samsung Galaxy Fit 重點特色及功能🔻

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🔻另外再附上埋Samsung Galaxy Fit產品規格畀大家參考下！🔻

(Samsung網站截圖)

呢份禮物唔知啱唔啱大家心水呢？仲想睇多幾份比較下？即刻睇埋以下文章，以及捕實嚟緊第Top 1至Top 8 小編特搜禮物！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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