Farfetch特價貨品5折起+額外65折! 2019年最後一擊!優惠勁過雙11!

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相信各位精品迷對英國名牌網 Farfetch 都絕不陌生，Farfetch網站上囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，不論係奢侈品品牌、獨立設計師品牌、潮牌都一應俱全。上個月， Farfetch都推出過雙十一優惠，唔知大家買得夠唔夠盡興呢？

末買夠或者末買到心頭好嘅姊妹都唔使灰心。事關適逢聖誕節，Farfetch都決定要同大家一齊普天同慶，推出聖誕快閃 65 折優惠， 只要購買指定貨品滿HK$1100，並且喺埋單時輸入優惠碼【35FF】，即可享有額外65折優惠！

今次嘅優惠力度比雙十一更更更震撼，令人更更更興奮。𠵱家網站上有超過過萬件產品，包括：手袋、服飾、鞋履、飾品等等都進行緊驚天動地大減價，折扣高達 5 折起。若果揀中減價產品，再輸入埋優惠碼【35FF】，變相可享額外折上折優惠！

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Farfetch 聖誕快閃65折優惠

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+ 7 + 6 + 5

今次優惠力度咁大，姊妹們一齊卯起勁來買買買！趁今年聖誕節，錫自己多啲喇💗💗💗

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(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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