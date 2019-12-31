【CHARLES & KEITH限時五折】超低價入手新手袋 返工返學日日帶!

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若果要問去新加坡有咩嘢係必買？小編第一時間就可以答你係CHARLES & KEITH （小ck）啊！近幾年，小ck簡直好似開咗外掛一樣，手袋款式越出越特別，每一次推出嘅新品都不停進步！ 而且，不論係手袋抑或鞋履全部性價比都極高，設計感強，造工又細緻，呢個價錢完全係無可挑剔。不過，新加坡又唔係經常有機會去，咁點算好呢？

其實，𠵱家上小ck官網Shopping分分鐘仲抵過親身飛去新加坡買啊！事關小ck官網𠵱家做緊限時加碼優惠，超過2800件產品減價高達5折起，手袋、鞋履、銀包、首飾通通都有折！不過切記優惠限時，姊妹們睇啱心頭好就要盡快落單，否則「蘇州過後冇艇搭」！

時間關係，小編已經幫各位姊妹嚴選咗以下五款超抵手袋推薦，大中細唔同size嘅手袋都有，即刻睇睇有冇燒到你哋喇🔥

1. 毛毛鞦韆包 （共四色可選）

原價：HK$599 現售：HK$479 （20% OFF）

今個秋冬季，毛絨絨係最Hit嘅時尚元素。如果你怕着毛毛外套會太過浮誇，不妨可以試試先由小單品下手，例如係毛毛手袋。而且，喺日常簡單嘅穿搭裡面，只要再配搭多一個毛絨絨手袋，成個造型就瞬間生色不少，絕對係點睛之筆。

2. 手提貝殼包 （共六色可選）

原價：HK$539 現售：HK$319 （41% OFF）

近呢兩年，唔少大品牌都有推出類似貝殼嘅半圓形狀手袋。不過，與其要花過萬元入手一個手袋，倒不如花一千幾百買好幾個手袋喇！😂 半圓形手袋屬於經典不退流行，一般畀人感覺較formal較斯文。相反，小ck呢個貝殼手袋就俏皮又可愛，手袋裡面仲附有撞色收納包，當要收納一啲較瑣碎嘅物件例如鑰匙、潤唇膏等，就更加方便同實用喇！

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3. 斜拉鍊鞦韆包 （共五色可選）

原價：HK$639 現售：HK$439 （31% OFF）

相對以上款式，呢個手袋就比較率性、型格、帥氣！而最大亮點就係手袋上面嘅粗齒拉鏈以及超搶眼嘅圓形鎖扣，款式簡單得來又有設計感，絕對唔係無聊又冇個性嘅款式。容量方面都非常彈性，只要拉開手袋左右兩側嘅拉鏈就可以立即擴大空間。對於日常返工出街，呢個容量已經綽綽有餘。

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4. 雙向拉鍊Hobo包 （共兩色可選）

原價：HK$769 現售：HK$529（31% OFF）

若果你係度尋覓緊一款容量夠大又百搭嘅手袋，小編強烈推薦你入手呢款！首先，佢空間極大，即使係返工返學，甚至要裝手提電腦都完全無問題，仲要有多餘空間再放多幾本書𠻹！其次係款式簡約得來又特別，搭配銀色鏈條及皺褶質感皮革令整體望落更有質感，更有氣場！

5. 斜拉鍊兩用腰包 （共五色可選）

原價：HK$499 現售：HK$299（40% OFF）

千萬唔好以為只有潮人先可以駕馭到腰包，其實即使係簡單嘅穿搭都能夠搭配得到。而且只需要一個腰包就可以令整個造型更有個性。腰包唔單止係一個時尚配件，仲可以令你出門更輕便更輕鬆𠻹！試想吓，唔使再孭住或拎住個手袋，咁就可以兩手揈揈去街街喇！

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提提你：香港及澳門訂單總額達HK$200以上即可享有免費標準運送。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2019/12/31)