【面膜推薦】Top 6 平價人氣韓國面膜！邊款最安全 孕婦都用得？

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當你踏上咗「化妝」呢條不歸路，唔單止每日嘅護膚程序要做足，幫皮膚定期深層清潔、去角質、敷面膜都係不可或缺！正所謂「世界上沒有醜女人，只有懶女人。」網傳范冰冰一年365日都喺度敷緊Mask，你仲點可以偷懶呢？不過，正常女士其實並無需要日日都敷面膜，否則「物極必反」啊！市門上嘅面膜五花八門，到底點樣選擇好呢？小編已經幫姊妹們做足功課，整理咗以下六款CP值極高，好用又唔貴，秋冬天必需要入嘅保濕急救面膜。假若遇上重要約會，即刻敷即刻見效，咁就可以Keep住靚靚去赴約喇💗！

韓國被網民譽為「美妝天堂」，不論係化妝品同護膚品嘅選擇都多不勝數，而唔少遊客去到韓國都會行勻Oliva Young、LALAVLA等連鎖店瘋狂掃面膜！其實，𠵱家只要上網就可以買到各式各樣嘅韓國面膜！事不宜遲，立即揭曉邊六款面膜係必需要囤貨喇！

🔻保濕急救之選🔻

1. Mediheal - N.M.F 水晶安瓿面膜 HK$ 89.56/10片

呢款面膜稱得上係開架面膜界中嘅「長勝將軍」，出名程度想必大家都有聽聞過、見過，甚至係親身用過。咁小編點解仲要介紹呢？就係事關佢最近獲得@Cosme 2019年面膜排行榜嘅第一位啊！係云云嘅面膜裡面脫穎而出，就證明佢有幾厲害喇！而且消委會2017年已經檢測過呢款面膜，並冇任何重金屬或化學物質，姊妹們就可以用得安心又放心喇！

Mediheal簡直係佛心滿滿，一塊面膜竟然有足足27ml精華液，而每一塊價錢都唔使$9，CP值極高！獨有的N.M.F （Natural Moisturizing Factor）配方，再加上透明質酸及神經和胺等鎖水成份，可以強力保濕、補水、急救，如果你發現自己化完妝塊臉又卡粉又甩皮，咁你必需要入呢款試試。只需要敷15-20分鐘就即刻感受到皮膚吸滿水份，上妝立即貼服又自然，急救之選！

2. IOPE - Bio Essence Facial Mask Set HK$ 151.91/5片

若果要數IOPE最暢銷嘅產品，莫過於係IOPE神仙水！而「神仙水」其實係網民為佢另起嘅封號，事關佢嘅功效可以媲美SK-II神仙水，簡直係平價代替版嘅神仙水。仲未試過IOPE神仙水威力嘅你，不妨入手呢款Bio Essence Facial Mask喺屋企看門口。

呢款面膜含有IOPE皇牌成份「青春還原酵素」，每片面膜都含有93.7%青春還原酵素，比起用直接用神仙水濕敷更更更有效果。最啱當皮膚狀態差，前一晚熬完夜臉色極差嘅時候拎出嚟急救。敷完後明顯感覺皮膚飲飽水叉充電，回復返光澤，就好似訓完一個好長嘅美容覺一樣！

🔻鎮靜舒緩之選🔻

3. Papa Recipe 春雨 - 蜂蜜面膜 HK$ 103.16/10片

Papa Recipe 春雨 - 蜂蜜面膜其實都已經紅咗好長時間，而Papa Recipe係一位醫生爸爸為咗畀自己女兒使用而研發自創嘅護膚品牌，品牌主旨就係畀敏感肌、孕婦都可以安必使用嘅100%零添加全天然保養品。

而呢款蜂蜜面膜蘊含大量蜂膠及蜂蜜萃取精華，最大作用係去除肌膚老化汙垢、清除老廢角質、分解黑色素、收縮毛孔、肌膚補水等等，另外仲可以舒緩皮膚敏感嘅不適感，對敏感肌可以起到顯著嘅鎮靜功效。

面膜紙雖然薄但彈性大，可以非常貼服咁包裹全臉。而且面膜打開後就仲會漂出淡淡嘅蜂蜜香氣，令整個敷Mask嘅過程瞬間變成一種享受，好歎啊！😚

🔻美白保濕之選🔻

4. JAYJUN 捷俊 - 美白水光面膜 HK$ 89.91/10片

JAYJUN係由首爾醫美診所嘅專業醫師自主研發嘅品牌。特別之處在於可以保濕同時又達到美白效果，一步到位，啱晒一眾貪心嘅姊妹們😍！面膜將清潔同保養二合為一，分為以下三分曲，必須要循序漸進地進行。

Step 1：補水泡沫洗面奶

第一步當然要先清潔好臉部，洗淨皮膚老廢角質以及彩妝殘餘物。洗面奶含有木瓜萃取物，可以洗臉可時幫助補水。

Step 2：雪花美白粉

取適量雪花美白粉，均勻涂抹在臉上。JAYJUN獨家雪花美白粉精華，內含有煙酰胺和酰胺成分，有助於美白肌膚、找回肌膚彈力和亮澤。

Step 3：黑色水光面膜

含有透明質酸鈉、三甲銨乙內酯、 β-葡聚糖、膠原因子等高保濕成分，令乾燥粗燥肌膚重現光澤回復濕潤。

🔻深層保濕之選🔻

5. JMsolution - 海洋珍珠深層保濕面膜 HK$ 68.31/10片

一到秋冬天，皮膚就嚴重缺水，肌膚表面就好似層沙漠咁乾？JMsolution 海洋珍珠深層保濕面膜主打豐富海洋深層水和海洋能量，可以幫皮膚深層保濕補水，賦予肌膚生命力！呢款面膜同樣係分三個步驟使用，有齊精華、面膜、眼霜！若果去旅行時帶住佢，就連護膚品都可以慳番唔使帶𠻹！

Step 1：海洋水分精華

潔臉後，將水分精華輕輕拍打於臉上。呢個步驟可以令之後嘅面膜更好地導入皮膚底層，吸收得更好。

Step 2：海洋珍珠深層保濕面膜

面膜採用3種珍珠成分與純淨大海江原道海洋深層水，令乾燥疲憊嘅肌慮帶來滿滿保濕感，打造透亮有光澤嘅肌膚。

Step 3：海洋All-Face全效眼霜：

敷完面膜後皮膚充滿水分，最後一步就係搽眼霜，呢款眼霜適合全臉使用，可以有效鎖住臉部水分。

🔻改善暗沉之選🔻

6. Mediheal - 維他命C亮白保濕導入精華面膜 HK$ 107.01/10片

維他命C可以美白就眾所周知，Mediheal維他命C面膜成份蘊含豐富維他命C及E，可以釋放抗氧活膚力量，從而調理膚色，提昇肌膚明亮感。另外仲能夠促使黑色素快速代謝，抑制黑色素，為肌膚排毒。雖然主打功能係提亮膚色，不過保濕能力都不能小覷。面膜內含白柳樹皮萃取精華，補水力十足。

面膜有咁多種，大家記得按番自己肌膚嘅狀況，同埋想要重點改善嘅問題去挑選最適合嘅面膜喔！😊

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/03)