網紅KOL家用攝影道具 屋企都影到出色OOTD! 配柔光燈自然美肌效果

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相信好多女孩子都鍾意周圍去吓影靚相，執靚靚自己個IG，分分鐘你就係下一個廣告商嘅寵兒！但係出去影相絕對需要一個影出一手好相嘅朋友仔，相信真係並非易事... 今日小編就教大家如何低成本將屋企打造成迷你攝影棚，足不出戶都可以影到出色OOTD！

襯衫打扮得咁辛苦，唔影番張相上IG咪好嘥！每個女仔屋企可能都有一塊點影都瘦嘅全能連身鏡，但係咁樣係唔夠㗎！好多專業嘅Influencers都會將屋企打造成工作室，自己set好布景掛布，擺好所有道具，例如係小茶几或者盆栽等等，將背景裝飾到咖啡店或者田園一樣。所以最基本就係入手拍攝專用嘅背景布！

🔻拍攝專用道具背景布¥9.8起🔻

呢種背景布安裝方法好簡單，購買產品時會附送5組無痕釘及夾子，只要將無痕釘固定喺牆上，然後就可以將夾掛係無痕釘，再將背景布逐一掛起。背景有10種顏色選擇，尺寸亦有4-5種選擇，想要拍攝任何大小嘅場景都可以輕鬆應付。

👇撳下圖即睇model示範拍攝場景👇

🔻補光燈三腳架¥39起🔻

靚靚背景ready，下一步就係要準備補光燈同腳架！燈光對室內拍攝好重要，自然光線好因天氣嘅關係而影響，如果燈光唔夠充沛的話，影出嚟嘅相都會變得暗淡唔清晰！

呢個補光燈三腳架完美結合咗網紅對光線及腳架嘅需求，除咗可以作打燈用途之餘，仲可以當腳架咁用，輕鬆一個人幫自己影到滿意為止！

補光燈嘅亮度可自由調節增強或降低，燈光色調亦有三種柔光可調：白光﹑自然光及暖光。而且利用補光燈作近鏡拍攝的話，會有自然嘅美瞳效果，令眼睛睇起上嚟好有神好亮晴晴咁，小編個人就十分喜歡呢個效果喇！腳架嘅高度簡單分為桌面及落地款式，桌面款式最長高度可達65cm，而落地款式最長高度則有162cm。

而且補光燈仲有一個最偉大嘅功能，就係可以幫你自然瘦臉！因為360°環形光圈可以均勻地將光線投射到臉上，令臉部嘅陰影線條及輪廓更明顯更立體，簡直就係少女們嘅恩物！

👇撳下圖即睇補光燈腳架實物圖片👇

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🔻小型產品拍攝柔光箱¥168🔻

柔光箱適合拍攝各種產品圖片，可以將產品細節清晰地呈現，適合平日鍾意拍攝小物件分享嘅朋友仔。柔光箱有60cm﹑ 80cm﹑160cm﹑ 及200cm可供選擇，想影product shot甚至係人像攝影都可以應付需求，以後自己喺屋企親自操刀影證件相都冇問題啦！假如只需要用嚟影小物件嘅產品相，60cm嘅柔光箱可以拍攝40cm*40cm以內嘅物品，足夠應付所需。

柔光箱設有多窗口攝取角度，正面或俯視拍攝亦可。內設60顆LED燈泡均勻分佈，30W大功率燈板，提供足夠亮度於室內拍攝。隨光箱購買仲附送三色背景板，滿足日常拍攝需求。而且光箱收納後體積細小，佔用空間小，即使需要拎出街拍攝都可以輕鬆便攜。

👇撳下圖即睇柔光箱實物圖片👇

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)