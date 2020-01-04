長短途出差旅行有咩必帶? 3件旅行神器推薦 手掌大小 慳位超方便!

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香港人出咗名鍾意去旅行，一年飛三四轉絕對係好閒，不過執行李嘅時候就好頭痕。身處外地，無論係住酒店定民宿，有好多嘢始終未必用得習慣，亦未免會擔心公用物品嘅衛生情況。一方面既想帶齊自己用開嘅物品，另一方面又怕未出發已經搞到爆晒喼，難道就冇兩全其美嘅做法？

正所謂貪靚係人嘅天性，就好似小編咁，就算明知去到外地冇人識你，但仍然會由頭到腳將自己執到靚一靚，加上對衛生程度有一定嘅要求，所以自己帶到嘅一定會帶埋，不過呢啲物品通常都好鬼大件，霸晒喼嘅空間，所以小編最近就發掘咗唔少旅行專用嘅小法寶，全部小巧輕便，又可以摺疊，易於攜帶，今次就同各位旅行精分享一下！

以下就為大家推薦3款出差旅行必備實用小電器，就算係行李有限嘅情況下，一樣可以輕鬆帶齊裝備，去旅行，去到盡！

旅行必備神器一：摺疊式電熱水壺

早於幾年前開始，已經有唔少新聞報導揭發過酒店或民宿惡劣嘅衛生情況，其中又以電熱水壺特別駭人聽聞，用嚟當做煙灰缸又有，洗底褲都有，就算係五星級酒店，喺完全唔知上手點用熱水壺嘅情況下，真係未必夠膽再拎嚟用，畢竟放入口嘅嘢，都係乾淨啲好。如果大家平時住酒店都會煲吓熱水、淥吓杯麵，不妨準備定一個便攜式嘅電熱水爐。

德國寶 - KTT-109 摺疊式旅行電熱水壺

德國寶係着名嘅家電大牌，品質相當有保證。呢款電熱水壺除咗有最基本嘅煲水功能之外，亦可以用嚟煮食及保溫，可以自行調校由30℃去到90℃之間嘅溫度。整個水壺容量足足有600ml，一家人一齊用絕對綽綽有餘。摺疊後嘅體積相當小巧，高度大概只有一張信用卡咁上吓，而闊度亦都瘦過一部手機，咁就唔會霸晒行李喼嘅空間啦！

🔻摺疊式旅行電熱水壺功能一覽🔻

+ 3 + 2

旅行必備神器二：摺疊式風筒

女生早上要造型，男生亦要gel頭，對於注重造型嘅人嚟講，風筒簡直係人生中不可或缺嘅電器之一！不過去開旅行嘅你相信都知，酒店嘅風筒真係非常之唔好用，唔係出風弱，就一係要撳實個掣先出到風，而如果你係住民宿嘅，更加大機會係連風筒都冇提供，與其左搵右搵，又用得唔方便，倒不如自己預備定一個啦！

NOBBY BY TESCOM - 雙電壓負離子風筒 HK$468

呢款風筒最大嘅特色係具有雙負離子功能，吹頭之後頭髮順滑而且唔會打結，加上有冷風造型功能，輕輕鬆鬆就可以吹出一個完美嘅髮型。至於尺寸方面同樣令人眼前一亮，摺疊後大概只有手掌咁大，而且重量只係得430g，非常小巧，無論帶去邊都冇難度！

🔻旅行負離子風筒功能一覽🔻

旅行必備神器三：便攜式熨斗

執喼嘅時候無論將啲衫摺疊得幾整齊都好，行李喼經過長時間嘅運輸，都難以避免會令衣服出現摺痕，情況又以夏天嘅衣服尤其嚴重，如果唔想件衫好似成撮「梅菜」咁肉酸，又或者出差時需要一套整齊到「起骨」嘅恤衫西褲，咁就需要自備一部熨斗喇！

兩用便攜式旅行熨斗 HK$394.25

可能好多人都覺得，就算熨斗有幾迷你都好，都仍然會佔去唔少嘅空間，但小編可以話你知，呢個熨斗絕對會令你大眼開界，甚至比以上兩件電器都更加輕巧。事關佢並唔係坊間嗰種縮小版嘅熨斗，而係好似一塊直髮夾咁嘅設計咁，一方面可以將衣服垂直夾直，方便小範圍使用，另一方面亦可以將佢打開，變成一般熨斗咁，大範圍將衣服熨直，就算酒店冇空間畀你將衣服平放，都一樣熨到衫，非常實用又貼心！

🔻兩用式旅行熨斗功能一覽🔻

嚟緊又係旅行嘅季節，若果大家都有外遊嘅計劃，就不妨買定裝備，做足準備去玩番夠本！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/04)