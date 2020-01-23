《愛的迫降》玄彬與孫藝珍的「定情香薰蠟燭」爆紅！品牌原來是……

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由玄彬、孫藝珍等主演的tvN新週末劇《愛的迫降》收視率再破新高，最新一集（1月19日）收視率經已成功衝破14%。想必大家最近週未都宅在家中死守《愛的迫降》的播出吧？隨著劇集的熱播，掀起的不止於一股追劇的熱潮，甚至更帶熱了劇中男女主角的定情物品 — 香薰蠟燭！

在第四集中，由孫藝珍飾演的財閥女—尹世莉與婦女們在市集上走失了，恰巧又遇上停電。在漆黑中的世莉再次憶起童年不堪回首的陰影，正在彷惶迷失之際，世莉發現在遠處有人高舉起蠟燭。而此時，由玄彬飾演的李正赫，挺著「太平洋寬肩」，並穿著一身筆挺的軍服，在茫茫人海裡，向落單的世理慢慢走近。正赫燃點起的不僅僅只是一束燭光，而是一條指向光明的路，用最浪漫的方式為世莉軀走恐懼與不安，更重要的是燃點起了螢光幕前無數女士們的少女心啊！

李正赫手拿的這款香薰蠟燭立馬登上韓國網絡熱搜，成為城中熱話。其實劇集中出現的香薰蠟燭來頭也不小，它來自於韓國知名香氛品牌 —「Soohyang」。Soohyang更專門為該劇中的男女主角量身度造了兩款香薰蠟燭，並特別以「LEELEE」命名，分別是為男主角李正赫打造的 LEE LEE Junghyuk 系列和女主角尹世莉的 LEE LEE Seri 系列。

現在兩款香薰蠟燭皆只限於韓國發售，想要入手同款蠟燭的劇迷，不妨考慮同樣來自Soohyang品牌旗下的香薰蠟燭吧！

標誌性的粉紅色包裝，配上黑色Logo的撞色設計。(Facebook@soohyangofficial)

Soohyang以標誌性的粉紅色包裝，配上黑色Logo的撞色設計，以及其獨特香氣，成功攻略了無數女生的心，早已令女生們心動不已，成為香氛控到韓國指定搜購的香氛品牌之一。

Soohyang香薰蠟燭有別於一般傳統的香薰蠟燭。以生物可分解的植物蠟製作而成，燃燒時間更持久，而且點燃時不會留下灰燼及煙霧。成分以天然植物提煉而成，包括花朵、水果及香葉。所有產品均無毒性及無人造香料，即使家裡有孕婦或小寶寶都可以安心使用。

Soohyang的香氛產品不但是顏值、安全性，或是香氣都無可挑剔，不論作為散播香氣的香薰，抑或是提昇房間美感的小擺設都有過之而無不及。

Soohyang最熱賣的兩款明星香氣絕對是 — 「Itaewon 565」及「Gangnam 8」。假若你有選擇困難症，可以放膽盲買這兩款，自用或送禮都不會出錯。

Itaewon 565：名字是由Soohyang第一家於梨泰院開幕的Showroom地址命名而成，是長期穩居於暢銷榜榜首的香味，擁有清新的綠色花香，香氣治癒，可以令人頓時放鬆、心曠神怡。

Gangnam 8：新沙旗艦店最具代表的香氣，由肉豆蔻東方調為基底、配合香辣調的大香橙花和蘭花的氣息，聞起來帶有木質調，卻又充滿異國情懷。

另外，Soohyang亦有售迷你蠟燭套裝、香薰噴霧、擴香瓶、香薰火柴棒盒等等，劇迷及香氛控可以按下面的連結前往網上商店慢慢挑選💗

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)