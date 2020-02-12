缺口罩？南韓推出「防疫帽」全方位防飛沫！網民：我冇勇氣戴出街

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內地嘅新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至昨日（11日）全球共25個國家發現確診個案，目前亞洲係疫情重災區。全球口罩供應極度緊張，口罩價格不斷攀升，口罩嘅規格越高，價錢就炒得更高。港人嘅日常生活漸漸離不開「搶購口罩」，每日留意住邊度有口罩賣，漁翁撒網式地喺Facebook、Instagram瘋狂留言「2盒 thx」，為的都係希望買到足夠份量嘅口罩自保。倘若屋企真係冇晒口罩，又冇途徑購買到合規格嘅口罩，市民又該如何是好呢？

自從新冠肺炎爆發後，人人出門在外都會戴上口罩自保。不過，個個都戴口罩，唔通個個都有口罩戴咩？早前網絡上就流傳住以下一系列DIY口罩圖，有市民面對「口罩荒」嘅情況下，依然臨危不亂，仲發揮無限創意，DIY製作出各式各樣嘅口罩自救，譬如有橙皮、膠樽、膠碗等，其防疫效果不禁令人匪夷所思。

而口罩貨源同樣短缺嘅南韓，為對抗疫情，最近推出咗一款「防疫帽」，聲稱能夠遮擋飛沫、保護雙眼免受細菌感染，另外更可防曬、防塵、防風沙，提供全面性嘅保護。𠵱家網上各大買賣平台都有商家發佈代購防疫帽訊息，當中都有不少網民留言「1 頂 thx」，反應不錯。

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賣家更聲稱只要用消毒用品清潔一下膠片，就可以重覆使用。賣家仲建議待疫情過後，可以剪下透明膠片，咁外形上就同一般漁夫帽無疑。網上討論區都有網民發起有關討論，有網民表示接受唔到戴出街，又有網民表明冇勇氣戴出去，但就買咗畀媽媽戴！🤣🤣🤣

雖然，防疫帽能夠覆蓋整個臉部，具有一定阻隔功用，但對於預防新冠肺炎嘅效果始終末經任何研究或專家證實。戴防疫帽固然無妨，但日常外出最好都係聽從專家建議，戴口罩、勤洗手、少去人潮擁擠的埸所、避免野生動物及禽類。

正值非常時期，口罩係出門在外的必需品。坊間出現「口罩荒」，與其到處撲口罩，轉戰網購亦係另一種辦法，小編就發現eBay暫時尚有少量成人及兒童口罩可供購買，款式如下（如需購買，請按下面藍色連結前往購買頁面）：

🔻Breath Silver - 韓國製造 Quintet Adult Regular 99.9%HK$99 🔻

🔻 AEGIS KF94精細防塵時尚口罩 (包1個補充裝) + 補充裝 X5HK$208 🔻

（L size按此;M size按此）

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🔻Hancom KF94 3D Korea Filter 防疫口罩 (一包兩個 x 5包)HK$278 🔻

🔻KOWA三次元 PM2.5高密度 兒童口罩 (130mm) ( 5個 x 3包 )HK$324 🔻

現時eBay尚餘少量現貨發售，免運費。因需求緊張，存貨量變動幅度大，購買前請查閱清楚尚餘存貨。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/12)