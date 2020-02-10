【口罩訂購】Buyandship集運大揭秘 訂單爆倉 網購口罩仍能到港?

網購攻略 網購攻略

武漢肺炎疫情仍未遏止，確診個案與日俱增，口罩及大部份個人防疫產品仍然供不應求。很多市民唯有轉戰到網上從外國購入口罩，可惜不斷有網民指「被cut單」﹑發貨日子遙遙無期等情況出現。

今次《網購攻略》專誠拜訪 Buyandship 在香港的倉庫，一睹「爆倉」狀況！亦請到Buyandship 的營銷副總裁 Horace Ng，和我們做了一個簡單的訪問，解答了近日網民都憂心忡忡的「口罩疑難」！

👇點擊以下影片立即播放👇

Horace 和我們分享，原來截至2月4日為止，10天內經 Buyandship 轉運的口罩已經超過1600萬個！口罩主要來源自日本及美國。目前B uyandship 的日本倉庫經已「爆倉」，Horace 亦透露貨量已超出訂單高峰時期的 Black Friday 4倍！建議市民可選用美國轉運倉庫。

近期收到最誇張的訂單是一張單訂了200盒口罩。 Horace Ng, Buyandship 營銷副總裁

泰國政府公佈禁止口罩出境，而 Buyandship 亦已暫停泰國轉運服務，已經從泰國訂購了口罩的市民該怎麼辦？

情景一：若買家在網購平台訂購口罩後貨物還未發貨，建議買家可以先取消訂單。

情景二：若貨品已經發貨並在運送途中，Buyandship 的倉庫將會拒收包裹，包裹將折返回賣家地址。買家應自行與該平台取消訂單及安排退款。

情景三：若貨品已經運送入倉但未出境，Buyandship 會先暫存貨物於倉庫，並等待當地政府的最新安排或任何政策變動。（更進至2月10日，若貨品已經運送入倉但未出境，Buyandship 仍會將已收到的貨件嘗試運送。）

知道很多市民仍然十分擔心口罩能否送達到港的情況，Buyandship 經已作出幾項新措施以應付龐大訂單的需求，希望能盡力協助市民：

1. 加派短期及中期人手處理訂單

2. 增加航班運送貨物到港

3. 暫時暫停 Buyandship 的電話服務熱線，全力處理網上查詢及調配人手處現貨件

4. 於香港增設新倉庫以應付大量貨件

5. 暫時停止接受新會員以保持服務質素，先照顧好及滿足現有客戶需要。

🔻簡單重溫一下 Buyandship 提供服務的流程🔻

Buyandship 提供國際網購轉運服務，用戶於海外網購時可將貨物運送至 Buyandship 的海外倉庫再轉運到港。

為甚麼要使用轉運服務？

由於一些國際網購平台並不提供直送服務，因此用戶需要利用國際轉運服務，再將貨物轉運到目的地。此外，很多時候國際網購平台提供的直送服務郵費會比較昂貴，而轉運服務的價錢則相對便宜。

Buyandship 擁有10個倉庫並為11個地區提供服務：

10 個倉庫遍布於：香港、美國（免稅州）、英國、澳州、日本、韓國、意大利、台灣、泰國及中國

11 個服務地區：香港、澳門、台灣、日本、澳洲、中國內地、新加坡、馬來西亞、印度、阿聯猶及菲律賓

*中國轉運服務暫停 由於中國目前有多個城市實施進出管制，考慮到各種衛生及物流理由，Buyandship 中國轉運服務由即日起將會暫停至 2 月 16 日為止。