打邊爐易播毒? 想打得安心要用呢招 + 8大貼士減出街食飯感染風險

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香港人有鋪邊爐癮，無論係春夏秋冬，午餐定宵夜，幾乎任何時節無阻香港人打邊爐嘅決心火鍋店日日座無虛席。然而，武漢肺炎突然爆發，近日確診個案中更出現咗「打邊爐家族」一傳十一嘅病例，打邊爐頓時變成高危活動，火鍋店亦成為危險場所，更有唔少火鍋店接連宣佈暫停營業。以上種種，對於熱愛打邊爐嘅香港人嚟講，簡直係莫大嘅打擊。倘若抗疫期間邊爐癮起，又要如何是好？冒險搏一搏，做足準備先去食又得唔得呢？

打邊爐可造成空氣播毒？

有指打邊爐容易播毒，原因係在於病毒霧化之後，會隨住空氣流動，飄到遠處，導致空氣傳播，亦即係大家近日經常聽到嘅「氣溶膠傳播」，因此亦都有傳言指出，任何能夠產生大量蒸氣嘅活動，例如打邊爐、焗桑拿、加濕器、蒸氣熨衫等等，一律屬於高危活動。不過焗桑拿就算了，莫非喺公司見到同事用加濕器，行街經過熨緊衫嘅服裝店，都要有咁遠都彈到咁遠，否則會有感染危機？

聽埋專家講先！專家早前就指出，呢類活動雖然的確係會產生氣溶膠，不過大家並唔需要過份憂慮，事關除非將含有病毒嘅水源直接進行霧化，否則以上活動導致感染嘅機會係相當低。就以打邊爐為例，感染相信係源於多人聚餐，同檯食飯，因而導致有飛沫、接觸傳播，所以大家並唔需要擔心，若然真係要在外食飯，點樣可以將風險減到最低？

🔻外出用餐有乜要注意🔻

+ 4 + 3 + 2

若然抗疫期間真係邊爐癮起，忍無可忍，其實都唔係冇辦法，只要留喺屋企打，就乜問題都解決晒！除咗更加舒適方便之外，最重要係食物衛生可以自己把關，多份安心。不過既然都話，打邊爐高危係在於多人聚餐，飛沫橫飛，如果改為歎一人邊爐，咁風險就一定係減到最低！

編輯最近喺網上搜羅咗幾個一人邊爐套裝，大家不妨睇睇啱唔啱用！

🔻一人邊爐套裝推薦🔻

一人日式鑄鐵火鍋$151.78

講起一人火鍋，相信十個有九個都必定會諗起吉野家、大家樂、大快活個種港式快餐店嘅火鍋爐，但有冇諗過其實仲有日式風可以揀？呢款鍋具屬於鑄鐵鍋，保溫效果好，用中到細火已經可以均勻加熱，除咗打邊爐外，仲可以用嚟整日式鍋物、鍋燒烏冬等等，就算喺屋企食家常便飯，都可以食出日式餐廳感覺！

一人日式鑄鐵火鍋

火鍋專用燃料$115.19

打邊爐最緊要就係個爐，呢種一人邊爐只可以用固態燃料加熱。一盒40個火鍋專用燃料，每個約重20g，每次可燃燒大約20分鐘。

德國寶摺疊式旅行電熱水壺HK$499

若然大家唔想整呢整路，唔想用到明火，大家不妨搵吓屋企有冇呢種便攜式，旅行專用電熱水壺，事關除咗煲水以外，大部分嘅水壺容量都足夠用嚟煮食用。正如呢款德國寶電熱水壺雖然主打體積小巧，專為旅行出差而設，不過由於容量足足有600ml，亦都可以自行調校由30℃去到90℃之間嘅溫度，用嚟煮食，或者打個迷你一人邊爐都足夠，加上有保溫功能，相比起以上兩種火鍋仲更加方便快捷。

其實不論係咪打邊爐，外出用餐，多人眾餐本來已經係屬於高危活動，雖然做足以上措施，的確係能夠大大減低風險，不過最近正值非常時期，與其每次出街都擔驚受怕，倒不如都係減少外出用餐，乖乖留喺屋企。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/15)