【武漢肺炎】回家必做7大步驟 缺一不可 到底洗手先定除口罩先?

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新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續擴散，確診人數仍然每日增加，疫情一日未舒緩，市民仍然不能鬆懈。教育局剛宣佈全港學校不早於3月16日復課，小朋友能安守家中，但普羅市民大眾卻不能終日足不出戶。無法避免出外，那如何可以將受感染的風險降至最低？做好消毒清潔必定是這場耐力戰的關鍵，今天就來討論一下出外後回家必須做的7步曲!

👇不想細菌跟你返屋企 入門必做7件事👇

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1.花王 漂白水 1500mlHK$34.46

漂白水主要有效成分有次氯酸鈉，具有殺菌能力，在洗滌過程中能使微生物的蛋白質變性﹑變質，因此有效殺滅細菌﹑真菌及病毒。

花王 漂白水 1500ml HK$34.46 (日本樂天市場截圖)

2.花王 潔手液 700mlHK$158.71

花至潔手液能同時有效殺菌及消毒。

🔻正確洗手五步曲🔻

1. 用水弄濕雙手

2. 加入梘液，揉搓雙手最少20秒(手掌> 手背> 指隙> 指背> 拇指> 指尖> 手腕)

3. 用水沖洗乾淨

4. 用抹手紙抹乾雙手

5. 再用抹手紙關上水龍頭

花王 潔手液 700ml HK$158.71 (日本樂天市場截圖)

3.Kamill 卡蜜兒 - 護甲潤手霜 100mlHK$53.11

近期相信大家都有密密洗手或用酒精搓手液，洗手洗得多也開始出現皮膚乾燥及生倒刺的問題！所以勤洗手同時也要好好保養雙手的皮膚，洗手後也要使用潤手霜。Kamill 卡蜜兒的潤手霜採用天然成份，皮膚敏感或濕疹肌膚亦適合使用，可選經典配方或強效滋潤配方。

經典配方成份含豐富洋甘菊精華及甜沒藥，另含豐富維他命B5，能有效滋潤肌膚。強效滋潤配方成份含有蘆薈及牛油果精華迅速滲透皮膚底層，能加強保濕效果。

Kamill 卡蜜兒 - 護甲潤手霜 100ml HK$53.11 (YESSTYLE截圖)

4.有蓋衣物收納箱子HK$58.38

有需要的話亦可在此購買專放置髒衣物的籃子。因為細菌可能隨髒衣服沾在籃子上，所以緊記將乾淨衣物及骯髒衣物分類使用不同的籃子放置，不然洗過的衣物就等於白洗了！

收納箱子尺寸：W36*D30*H22

有蓋衣物收納箱子 HK$58.38 (日本樂天市場截圖)

5.一次性即棄手套HK$94.83

假如進出過高危地方後（如醫院﹑診所），建議可使用一次性即棄手套處理使用過後的口罩或出外穿着的衣物。手套有大﹑中﹑小三個尺碼選擇，彈性舒適不粘手，防水性強，亦適用於實驗室。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/14)