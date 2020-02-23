【品客薯片】$10炒到$100？動畫Rick and Morty出酸瓜薯片掀搶購

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「鬍鬚佬薯片」品客抵食又口味多多，每逢派對必能見到它的蹤影。最近美國鬍鬚佬薯片聯乘當地暗黑動畫《Rick and Morty》推出酸瓜味薯片，一開賣即吸引粉絲瘋搶斷貨，價錢更由港幣$10炒賣上$100一筒！

美國暗黑動畫《Rick and Morty》爆笑重口味勁吸like

由Adult Swim製作的《Rick and Morty》至今推出四季，劇情荒誕搞笑，血腥暴力和色情畫面頻頻出現，是不折不扣的成人暗黑動畫，但它在電影評論網Rotten Tomato的分數長期高企95分以上，是美國人最愛的動畫之一。

美國暗黑動畫《Rick and Morty》

故事圍繞聰明又固執的瘋狂科學家瑞克（Rick）和愚蠢懦弱的孫子莫蒂（Morty），他們常常到穿梭宇宙到處探險，展開各種爆笑又離奇的故事，而在這些描繪人性黑暗面的故事中卻道出人生道理和對社會反思，不禁令人笑中帶淚，愈看愈著迷！

酸瓜薯片伏味濃？吃的是想逃避人生的共鳴！

這次鬍鬚佬薯片聯乘《Rick and Morty》推出酸瓜薯片，靈感來自第3季最話題性的故事「酸瓜瑞克」（Pickle Rick）。

美國品客Pringles以Pickle Rick為靈感，研發出酸瓜味薯片。（Pringles官網）

為了逃避離婚而來的家庭諮詢，瑞克將自己變成一條酸瓜，卻意外被貓推到下水道，瑞克便在潮濕骯髒的下水道對抗曱甴和老鼠，並將自己與牠們合體，武裝起來…… 雖然畫面非常重口味，卻引發觀眾對逃避人生的討論——原來即使到了爺爺的年紀，智慧過人，仍有不想面對現實世界的時候呢！

Pickle Rick經典畫面

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爆笑洗腦歌《Pickle Rick! 》

這款薯片包裝重現《Rick and Morty》經典造型，瑞克的浮誇表情依然喜感十足，吸引大批粉絲一波波地搶購！（mnmtwinz@IG）

《Rick and Morty》引發的周邊商品趣聞

作為美國爆紅動畫，《Rick and Morty》對商界的影響力可說不容小覷，這些周邊商品的小趣聞你又有聽過嗎？

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想一嘗Rick and Morty酸瓜薯片？按此連結在網上入手吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/23)