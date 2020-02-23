【告別高比】高比拜仁粉絲珍藏大公開　酒樽天價900萬還可升值？

NBA籃球巨星高比拜仁離世，他Fadeaway、剷籃、入樽……實在令人忘不了。一個時代的傳奇人物遠去令球迷們傷心欲絕，想再次重溫偶像的風采便要睹物思人。有球迷在網上放售有關高比拜仁的珍藏名，球衣、球褲、藍球、球鞋、簽名相等等，多得數之不盡。不過當中有一樣珍藏卻驚奇地以接近900萬天價放售，到底為何會這麼昂貴？

再見Kobe。（Getty Images）

近日美國傳媒披露高比拜仁的死亡證，並證實他和女兒已落葬加州一個墓園，粉絲們都大嘆不能接受這現實。網上就有球迷放售一個簽名酒樽，價值高達近900萬，貴得驚人。原來2010年高比拜仁帶領洛杉磯湖人隊贏得NBA總冠軍，當時高比拜仁與隊友們便以這個香檳樽一起慶祝，記錄了球隊的快樂回憶。這個香檳樽的樽身上有高比拜仁、加素和費沙的親筆簽名，並附上認證證書，難怪價值不菲！賣家更提意用這個香檳樽作為投資，因其絕對有升值潛力！

當時高比拜仁與隊友們以這個香檳樽一起慶祝。（ebay）

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這些天價的收藏品實在叫人驚嘆，作為小資粉絲也是看過就好。而在網上也有不少價錢相宜又特別的高比拜仁紀念品，值得入手！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/23)