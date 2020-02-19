【清潔眼鏡】亂用酒精洗眼鏡會損壞鏡片 一招學識點洗最乾淨方便

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肺炎疫情久未緩和，近日來市民的衛生防護意識未曾鬆懈，「勤洗手」已成為大家的習慣，勤於保持個人及周圍環境的衛生，個人隨物物品亦少不免時刻清潔消毒。但勤清潔同時，專家亦有小貼士和大家分享。

早前有醫學院院長指出眼鏡能有一定功效阻擋眼沫入眼，籲無近視的人士亦可考慮配帶平光鏡。出門後隨身衣物及物品均要消毒清潔，眼鏡的清潔亦不容忽視，但有視光師則指出以酒精消毒鏡片有可能會損壞鏡片，有幾點清潔鏡片時需要注意的小貼士分享給大家。

用梘液清洗鏡片有可能會損壞鏡片？

有視光師指出，一般眼鏡鏡片有兩層鍍膜，分別為防花及不反光鍍膜，但即使鏡片有防花堅硬鍍膜，錯誤地清潔眼鏡鏡片也可能對鏡片造成傷害。利用梘液清洗鏡片的話，部分梘液成分或會損壞鏡片的防花鍍膜，以致鏡片變花。視光師建議如要用梘液洗眼鏡，可先將用清水稀釋後梘液再用來清洗眼鏡。

切忌將眼鏡浸在酒精中消毒

有些人可能會貪圖方便，直接把眼鏡浸在酒精中消毒以達致「消毒殺菌」效果，以為這樣能萬無一失。但其實酒精具有刺激成份，長期利用酒精清潔眼鏡的話，會令鏡片的鍍膜受損。

最住清潔眼鏡的方法是......

視光師建議可將清潔劑噴在纖維眼鏡布上，再利用眼鏡布抹拭眼鏡，使纖維眼鏡布上有足夠的濕度可以有效地去除污垢、化妝品或油脂，確保眼鏡不受損害。

其實坊間有很多小法寶幫助大家清潔眼鏡甚至小飾物，絕對為一眾懶人的生活帶來便利。超聲波清洗機愈來愈普及，用法簡單，只需要將眼鏡或飾物放入機中，再於機中加入清水及清潔液，開動後清洗機就會利用超聲波將所有油脂污垢及細菌清掉。

超聲波清洗機的原理是利用超聲波在水中的空蝕現象（Cavitation），產生無數微小氣泡，透過小氣泡破裂時產生的高壓力超聲波振動，使物件表面的污積迅速脫落。除了可以清洗眼鏡，任何小飾物都可以利用超聲波清洗機清洗，例如手飾﹑手錶﹑頸鏈等等。

多人推薦超聲波清洗機品牌之一：

NEDIS 超聲波清洗機HK$322.25

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/19)