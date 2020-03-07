【行山抗疫】盤點隱世綠蛋島、蒲台島秘境　避開逼爆行山熱點

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近日掀起「行山抗疫」熱潮，很多人趁著假日行山郊遊，舒展筋骨順道呼吸新鮮空氣，怎料除下口罩才發現，半個香港的人都在山上相見！ 想避過人潮，郊遊時最好選擇偏遠的行山景點，以下這些隱世秘境，自問不怕攀山涉水的你不妨挑戰！

武漢肺炎肆虐，大家都選擇假日行山，結果人潮迫爆魔鬼山。（香港行山遠足之友＠FB）

綠蛋島——異國風小島浸貴妃池

你沒有看錯，這個碧海藍天的海灣真的在香港！綠蛋島原名「爛排」，位於西貢清水灣再東的小海灘，據說因圓形山岩鋪滿綠色植物，遠觀似「綠蛋」而命名。

西貢綠蛋島（網上圖片）

由於人煙罕至，這裡未被污染，水質清澈如琉璃，是浮潛一大勝地。另外必去的打卡位一定是海邊這幾個岩石環抱的貴妃池！這裡沙石尖削，又沒有救生員當值，不宜游泳，但泡泡水拍照打卡、岸邊野餐也是不錯的選擇！

撿豬灣「香港之心」峭壁（jessica_lkw@IG）

前往綠蛋島路線

1. 乘車至大坳門迴旋處，從大坳門山徑走約3小時

2. 由西貢碼頭搭船前往約15分鐘

撿豬灣——尋找「香港之心」

由西貢萬宜水庫的行山路線會路徑撿豬灣，但不少行山人士都會忽略這個石灘，而直接前往較有名的破邊洲。

其實撿豬灣能夠近距離欣賞香港獨有的六角柱石，細緻得連流紋都可清晰看到，圓卵石灘罕見而舒適，是個行山時野餐歇息的好地方，最特別的當然是「香港之心」岩壁，角狀火山柱體剛好凹陷成心形，記得先打卡留念！

前往撿豬灣路線

經西貢市中心乘車至萬宜水庫東壩，步行約30分鐘後到達主要分叉口，左邊往破邊洲，中間向下則是撿豬灣。

蒲台島（鄧穎琪攝）

蒲台島——最美星空秘境

蒲台島又名「香港南極」，位於香港最南端的它不易前往，遠離城市和光害，所以又被指「坐擁最美星空和日落」！

這裡有士多和海鮮餐廳，下午登上蒲台島，食完最有名的紫菜湯後，便可沿山徑欣賞奇形怪石，例如蒲台石刻、佛手岩、烏龜石等，夜晚則到126號燈塔看星，晚空清朗的話，繁星美景將會令你一生難忘！

+ 2

前往蒲台島路線

由赤柱卜公碼頭乘街渡約30分鐘，班次只在星期六、日及公眾假期開放。

良心行山指南 帶齊裝備勿添麻煩

+ 14 + 13 + 12

以上路線都有一定難度，除了要量力而為，帶齊以上基本裝備，還應按需要帶備行山杖和急救用品，而編輯亦特別推薦帶備膠袋撿走山野垃圾，以及近年流行的環保餐具和充電器，便對地球減少負擔啦！

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