【淘寶優惠碼】女生專屬實用家電 迷你掛燙機5分鐘即燙好恤衫!

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續多月，早前內地物流停工，令大家連淘寶都無辦法淘！但內地目前已經逐漸復工，物流情況經已陸續全面恢復正常，相信大家又可以繼續上淘寶尋找心頭好。而且3月8日女皇節即將來到，香港01已經為各位讀者爭取到獨家優惠碼，想知就不要錯過繼續往下看吧！

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小編這次為大家介紹兩款實用迷你小家電，無論是功能性或顏值都極高！而且趁着38女皇節購買，比起平時的價格便宜很多，亦可使用我們提供的優惠碼，折上折！立即看看有甚麼超值好貨可以入手吧！

飛樂思 手持掛燙機¥379 (原價¥829)

飛樂思的手持迷你掛燙機實用程度十分高，外形輕巧細小，而且設計時尚，放在客廳一角也不會顯得格格不入。平日出外工幹的話，這個掛燙機絕對適合大派用場，只需5分鐘即可燙好衣服，即燙即穿絕無問題。具有人體工學設計，離手即自動停機，使用安全放心。一共有5個顏色可供挑選。

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日本±0正負零 無線小型吸塵機¥1399 (原價¥1680)

日本品牌正負零主打簡約設計的小家電，這個無線小型吸塵機操作十分簡單，只需一鍵即可選擇3種不用吸力的操作模式。一機多用，適合多個場景使用，足夠應付日常所需。設計迷你輕巧，方便收納。清洗方便，除了主機部份不可水洗，其他均可水洗，濾芯曬乾後即可繼續使用。一共有三個顏色可選，白色﹑薄荷綠﹑粉紅，全都是少女愛的色系！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/05)

優惠碼使用規則：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿￥288立減￥38，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2、Promo code只可在2020年3月5日00:00-2020年3月8日23:59（北京時間）期間使用。

3、Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

4、Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5、Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6、Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7、活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8、淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9、因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10､如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

11.優惠碼使用方式詳細介紹

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/05)