Netflix宮崎駿動畫上線! 網民心中10大神作 大熱千與千尋只排第3?

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宮崎駿多年來出產了不少令人難忘的動畫佳作，作品齣齣膾炙人口，陪伴無數70、80、90後度過童年時光。動畫說的或許不是什麼大道理，不過若然用心細看，往往總能細味出深遠的寓意和哲學意味。繼早前上架了愛的逼降、梨泰院Class等高收視的人氣韓劇後，Netflix 近日亦將21套宮崎駿經典動畫全數搬上平台，更附上 28 種字幕及 20 種配音。除了煲劇看電影以外，大家不如也趁機回顧一下大師級的經典動畫，重溫孩童時看動畫的簡單時光吧。

一個人的時候，怎麼過？就算再難以承受，其實到最後我們總能走得過來。 ——魔女宅急便

說到翻看，我們以往想重溫宮崎駿的動畫作品，往往要待電視翻播，或自行尋找片源，不過日後想翻看相信會更輕易而舉，事關Netflix早前將21套宮崎駿經典動畫分為三個階段全數上架，其中包括《天空之城》、《龍貓》、《風之谷》、《貓之報恩》、《崖上的波兒》、《哈爾移動城堡》、《千與千尋》等人氣動畫。至今總共已有14套作品上線，4月1日將會全數完成上架。

🔻哪套宮崎駿動畫打進了Netflix排行榜頭10?🔻

經典就是經典，除了能穩佔Netflix的排行榜，宮崎駿的動畫亦是不少人心中的神作。網上曾有統計（DailyView網路溫度計）整理出網民最愛的十大宮崎駿動畫，既然最近要留家抗疫，不如就按著這個榜單重溫一下宮崎駿的動畫吧！

🔻按圖看宮崎駿動畫Top 6 至Top 10 排名🔻

心目中的神作沒有上榜？來看看Top 1 至Top 5 排名，絕對是必看的經典，亦是時不時要重溫的神作！

這次的排名相信不少人也深有共鳴，頭三位作品絕對是經典中的經典，能成為網民心中的神作也是當作無愧！

雖然天空之城、龍貓、千與千尋已是19年前，甚至年代更久遠的作品，不過至今仍受到無數大人小孩的愛戴，引起無數人的共鳴。如果你也是宮崎駿的粉絲，除了不時重溫動畫以外，以下的週邊也絕對要收藏無誤，經典的角色化成可愛的小物，幾乎件件也讓人想擁有！

1.宮崎駿動畫 Blu-Ray 收藏套裝(12套動畫)HK$ 536.14

2.千與千尋無臉男醬油瓶HK$157

3.龍貓睡氈HK$ 870

4. 千與千尋無臉男零錢包/筆袋HK$ 159

5.魔女宅急便香薰機HK$629

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/06)