穿搭2020| Heidi李靜儀同款大熱New Balance530+吳千語白色遮陽帽

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新型肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，不少人選擇上山到效外避肺炎，實行解放一下長期足不出房的鬱悶。行山除了有益身心之餘，最重要的環節當然是拍照打卡。行山都要有出色Outfit先影到靚相？今天就來盤點一下今季Sportwear流行甚麼，當中有一樣Item絕對需要入手，連吳千語﹑Jumbo曾淑雅﹑大埔Lulu也擁有！

歐美街頭風雖然在香港不算主流風格，但不少藝人和明星也逐漸在穿搭上加入街頭風元素，襯托出更獨特的個人風格，其中數Heidi李靜儀的穿搭最具特色。

👇按圖放大即睇Heidi更多美照👇

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仔細看看，原來Heidi BB是個波鞋迷，從IG上看到她收藏了不少熱賣波鞋。而今期最流行的，必定是這對New Balance530，最近在不少歐美和韓國網紅Instagram到處洗版的就是它！

自從2018年開始刮起老爹鞋潮流之後，這個熱度就一直沒有間斷過，畢竟老爹鞋實在是男女都能輕鬆駕馭的中性鞋款，百搭且適合各種風格跟場合。

👇New Balance530👇

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搭配西裝套裝是老爹鞋最常見的混搭方式，在西裝外套內穿着純白T-shirt作為內搭，更能穿出不經打扮的隨性感！

香港門市現時並沒有現貨，小編也找不到香港代購New Balance530的店，但看到台灣目前正在炒賣這對NB。經過一翻尋覓之後，小編成功在eBay上找到貨源！，一共有三個最新配色，分別是全白﹑白紅，及奶茶色。不過有沒有合適的碼數就要看運氣了，因為實在是太搶手了啦！

New Balance 530 全白HK$955.13 （點擊藍色連結即可購買）

New Balance 530 白紅HK$932.32（點擊藍色連結即可購買）

New Balance 530 奶茶色HK$932.32（點擊藍色連結即可購買）

此外，近期有一個穿搭Item可謂隨處可見，雖然討論度未算極高，但香港不少名人也是捧場客！

👇即睇千語BB﹑Jumbo﹑大埔Lulu美女行山穿搭👇

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沒錯！就是純白色的遮陽帽(Visor Hat)了。白色遮陽帽款式十分百搭，而且似乎任何運動Outfit都能配襯得到，為造型增添時尚感，比起普通的鴨舌帽更讓人有記憶點。

最近天氣極佳，絕對是行山好天氣，不過做戶外活動緊記要做足防曬措施，搽防曬霜固然必須，但帽子也不可或缺，配襯不同帽子能為運動造型增添幾分新鮮感，即使重覆運動服飾也不感乏味。小編誠意推薦以下幾款白色遮陽帽，如欲購買可點擊藍色連結。

FILA logo visorHK$213

Nike 白色遮陽帽HK$178.32

Nike 白色遮陽帽 HK$178.32 (eBay截圖)

Nike 白色遮陽帽 AV6960-100HK$155.24

Nike 白色遮陽帽 AV6960-100 HK$155.24 (eBay截圖)

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/12)