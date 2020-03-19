鞋底細菌比馬桶高3倍！消毒鞋底新方法！比地墊更方便 衛生有創意

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新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日（18日）單日新增25宗確診個案，創紀錄新高。疫情一日未止，一日亦不能掉以輕心，除了最基本的戴上口罩外，其它防疫措施依舊要做足。尤其是每次從外面回家，一踏入家門就要先馬上消毒自已、隨身物品、貼身衣物，避免外來病毒和細菌污染家裡，慎防隱形病菌！

入門消毒必做七件事情，大家每次都有做足嗎？

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入門的第一步是消毒鞋面及鞋底，但至今仍然有不少人忽略了這步驟的重要性，回家後就直接把鞋放進室內，一心只顧著先去洗手，洗手固然是至關重要，但消毒鞋子亦萬萬不能忘記。外出時，鞋子踏遍大街小巷，鞋底沾到外面的病菌亦無可避免。

外出時，鞋子踏遍大街小巷，鞋底沾到外面的病菌亦無可避免。

美國亞利桑那大學(University of Arizona)就有研究指出，鞋底潛藏著大量致病細菌，鞋底每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋子被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。休士頓大學(University of Houston)另一項研究又指出，鞋底的困難梭狀芽孢桿菌比馬桶座墊上的還要高出3倍，這種細菌存活能力強，亦會導致腹瀉的問題。鞋底比我們想像的更骯髒，若果沒有好好消毒處理，隨時成為病菌的溫床。

不過，專家強調正常健康人士需要長期接觸大量單一細菌才有可能會染病。但現正特殊時期，本身免疫力較弱或長期病患者應該要比以往格外謹慎，杜絕一切致病的可能性，特別是家裡有小孩的爸媽，也要防範孩子在地板爬行後，把沾滿細菌的手指放進嘴裡或觸碰眼睛，感染細菌。

那麼，鞋子應該如何進行消毒處理呢？

消毒鞋子四大招：

撇開以上消毒方法外，編輯發現Facebook上又有人售賣各種神奇小物，可以用於消毒鞋底，立即點擊下圖看看到底是什麼？

吸水墊和擦鞋底神器又該如何使用？

1）吸水墊

使用方法：先噴灑已稀釋的漂白水或消毒液於吸水墊上，再把鞋子放於吸水墊上消毒即可。

2）消毒地墊

使用方法：使用前先在3D立體PVA膠棉上加入消毒液或已稀釋漂白水，一般家庭每4-6天換水一次（需具體根據使用頻率或使用環境好壞而變）。使用時只要踩在刷棉上來回摩擦2-4次，再踏上配製的吸水地墊吸乾水份即可。

其實，仔細看看就會發現，網上出售的吸水墊無論是從外貌上或功能上也與一般寵物尿墊完全無異，而且淘寶上價格便宜的寵物尿墊比比皆是，平均一張寵物尿墊也只需要約¥0.1-0.3不等。然而，若果覺得每天更換寵物尿墊不夠環保，亦可以嘗試擦鞋底神器，只要清潔乾淨後，就能循環使用。而且，擦鞋底神器上的立體PVA膠棉能夠深入鞋底的隙縫，把囤積已久的污漬清除，比起一般的地墊清潔力更強！

編輯於淘寶上搜羅了同款產品，價格更加優惠。如欲購買，可以按下面藍色連結前往產品頁面。

寵物尿墊¥6.9 起

消毒地墊￥149 起

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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