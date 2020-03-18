【新冠肺炎】口罩受潮過濾唔到病毒?即睇口罩防潮Tips+吸濕小工具

網購攻略 網購攻略

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發至今尚未平息，雖然內地及本港的疫情漸見緩和，但歐美各地的疫情卻有越演越烈的情勢。為長期對抗疫情，不少市民早已在家儲備口罩，惟香港近日已踏入春天，潮濕天氣將至，若口罩沒有獨立包裝，不但會因受潮而使防護力大減，甚至容易成為細菌病毒的溫床！雖然「口罩荒」已經過去，但口罩始終得來不易，若然不想口罩效力減弱，我們應如可妥善保存口罩？

市面上出售的口罩主分成兩大類別，第一類是獨立包裝，每個口罩均有透明袋包裹密封。而另一類則是非獨立包裝，每次使用時需從盒中抽取一個口罩作使用。若口罩屬於後者，便需對潮濕問題多加留意，事關口罩一旦受朝，輕則容易發霉，重則隨時破壞過濾能力。

（圖片來源：衛生防護中心）

據專家所指，醫療口罩的結構分為3層，內層則是吸水物料，用以吸收佩戴者口水的濕氣，而中間是靜電過濾層，能過濾細菌，外層則是防水不織布，可阻擋飛沫入侵傳染。因此，若口罩受潮濕水，便會減弱靜電過濾中層的過濾效果，亦容易生出霉菌，使用時若沒有多加注意，便會把霉菌一併吸入，對健康造成風險。

各類型口罩儲存年期

除此之外，一般口罩的包裝上均有標示儲存年期，讀者同樣可參考包裝年期指示。雖說如此，不過一旦口罩出現破損、異味、潮濕的情況便不應再繼續使用。

據香港天文台天氣預報指出，本港未來一星期濕度將高達75%至100%，在潮濕天氣下，口罩儲存又有什麼技巧和應要注意的事項？

🔻潮濕天口罩儲存宜忌🔻

如家中有數盒盒裝口罩，最方便的做法當然是將口罩分批放於密實袋內，假若擔心口罩會在分裝過程中受到污染，大家不妨先戴上手套，再進行分裝。其後可把密實袋放於抽屜內，再在旁邊放置吸濕物品便大功告成。

按圖3種口罩保存法+儲存宜忌：

+ 3 + 2

編輯是次整理了一系列吸濕用品，除了市面上現成出售的防潮盒外，其實還有不少天然又經濟的吸濕方法，材料在一般家庭中也可找到。

🔻吸濕方法整理一覽🔻

+ 3 + 2

如手邊沒有材料，需選購防潮產品，亦可按以下藍色連結進入購買：

吸濕寶盒-炭$39.9

防潮防霉乾燥除濕劑¥16.8

塑膠防潮箱¥68

防潮防霉吸濕包¥39.9

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/18)

「心意抗疫包」正式推出！只需$180，您便能夠買到70%酒精搓手液和獅王消毒洗手液各兩枝，一份自用，另一份轉贈清潔工、視障、輪椅人士及長者等弱勢，同心抗疫，一起打贏這場仗！