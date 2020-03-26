港網店翻售淘寶口罩扮日本代購？淘寶山寨口罩泛濫 仲有仿香港貨?

網購攻略 網購攻略

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情來勢洶洶，短短3個多月已蔓延至全球170多個國家和地區，而疫情嚴峻的中國內地對口罩需求持續高企。淘寶作為全中國最大型的網上購物平台，亦順理成章地成為內地人主要購買口罩的渠道之一。早前，淘寶發表公告要求平台所有口罩絕不允許漲價，更稱淘寶口罩貨源充足。不過，有位自封為「口罩柯南」的網民發現，淘寶上山寨的日本口罩泛濫，又指不少本土網店翻售淘寶貨來充當日本貨，欺騙消費者。該名網民化身為網絡偵探，舉出了多個疑點，勢要踼爆網購口罩騙局。

日本口罩品牌林林種種，眾家品牌皆重視口罩的功能及品質，不僅可以過濾花粉、粉塵、病菌和懸浮微粒，有的更額外強調透氣度、掛耳舒適度、貼臉度、機能性，成功在云云口罩中突圍而出，引發港人爭相搶購。自疫情爆發初開始，「Made in Japan」的口罩就特別搶手，是大家心目中的信心保證。

因此，又有許多商店都搜購日本口罩作銷售，最近有不少網店代購同一款聲稱日本品牌中國生產的「Bitoway」口罩，強調已通過中國和日本雙重質檢，包裝盒上有清楚標明BFE、PFE及VFE均為大於或等於99%，代購訊息一發佈，旋即引來大量網民留言搶購。

Bitoway成人口罩（淘寶截圖）

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然而，有位自封為「口罩柯南」的網民於Facebook上發帖舉報，懷疑網店翻售淘寶冒牌口罩，該款口罩在淘寶輕易就找到大量同款，一盒50枚裝售價由￥185 - ￥235不等。帖主根據淘寶及安徽省食品藥品檢驗研究院的紀錄追查，發現此口罩並未獲得批號，思疑是尚未通過質量檢測的口罩，對口罩的品質成疑。

網民大踢爆（按圖放大）：

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除此以外，帖主又發現此包裝盒上印有的公司資料、地址、電話完全與正版包裝盒上的資料不符，更踢爆包裝盒上的印有的公司並無生產口罩，於網絡上亦無法搜尋到任何有關此商品條碼（Barcode）的資料。儘管，口罩的來源疑點重重，不過依舊有網民力撐，指自己已經於淘寶上買入，又親自以水、火兩招測試過口罩性能，表示外層的而且確是具有防水性，中層遇火時也只熔不燒。又有網民認為「我只能說如果係假，間廠都好用心去做。」、「感覺比東南亞口罩好。」

內地品牌仿香港品牌？

淘寶商品五八花門，除了來歷不明的日本口罩外，淘寶上又有一間名為「hk居家日用旗艦店」的店鋪，主要出售口罩商品，而其中一款防護口罩的月銷量驚人，足足超過三十萬筆交易。

月銷量過三十萬。（淘寶截圖）

每款口罩包裝盒上均印有自家品牌商標，驟眼看上去，大家覺得眼熟又似曾相識嗎？

該店鋪的商標與屈臣氏的商標圖案非常相似，設計亦大同小異，加上品牌以HK兩字命名，容易誤導消費者以為該品牌是來自香港，引人遐想。到底這真的是香港本土品牌嗎？編輯查詢客服後，答案亦顯而易見，「hk居家日用旗艦店」並不是香港品牌。

網購始終存在風險，網上交易前請謹慎斟酌，提高警覺，以防墜入無良奸商的網絡騙局。立即重溫提防網購騙案的五大小貼士，點解下圖放大看：

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