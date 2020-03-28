【英國網購】英鎊大趺 網購名牌慳成千! 9大英國網購平台整合推薦

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受疫情影響，英鎊兌港元急劇下趺，早前更一度趺穿9算，創35年來新低。雖然近日英鎊匯率已輕微回升，但相比二三月時的走勢，現今匯率仍算處於低位。英鎊大趺，正正就是購物的絕佳好時機！未能親自飛去英國入貨，倒不如轉戰網購盡情掃貨！除匯率下趺，英國各個購物網站亦不時會推出多重優惠，編輯是次整理了9個英國大型網購平台，大家不妨把握機會趁低吸納！

英鎊兌港元走勢一覽：

匯率對網購的影響到底有多大？以CHLOÉ的Aby Chain手袋為例，Net-A-Porter網站上的定價為£1130，若以二月初港元兌英鎊的匯率10.23購買，價錢約HK$11401，但若以早前下趺至8.99的匯率計算，售價換算過來只需約HK$10158，相差接近HK$1243！

所以網購絕對絕對絕對要看準時機，留待匯率下趺時才大舉出擊，這樣隨時幫你省回一筆！不過除此之外，亦有一些實用小技巧能讓你在網購時買得更划算！

🔻網購必學慳錢秘技🔻

現時英鎊的匯率雖然已輕微回升，不過仍然處於近半年來的最低水平。未能飛去英國掃貨也不用失望，這趟為大家介紹８個英國知名網購平台，大家不妨Bookmark收藏！

1.NET-A-PORTER

NET-A-PORTER主打時尚奢侈品，網站上囊括超過350個名牌牌子、當紅設計師自家品牌，以及只限網上獨家出售的單品，不論是服裝、鞋履、手袋、配飾、珠寶、內衣，甚至連彩妝品都一應俱全。當中不少更是知名奢侈品牌，例如 CHLOÉ、Fendi、Gucci、Loewe、SAINT LAURENT、TOM FORD、MARNI、JIMMY CHOO、Stella McCartney等。

英國國內標準寄送運費視乎不同地區而定，如倫敦收費£5，需時約3個工作天／國際(香港) 標準寄送一律£20，需時約3-4個工作天。

2.MR PORTER

MR PORTER是英國男士時尚奢侈品平台，與Net-a-Porter和The Outnet同屬一個集，擁有超過300個設計師品牌，如Alexander Mcqueen、Ralph Laurent、Balmain、Rick Owens、Mr. Bathing Ape等，類型涵蓋男士服裝、包袋、手錶、眼鏡、以及各種配飾。

英國國內運費詳情：標準寄送免運費

3.Look Fantastic

Lookfantastic集合了超過600個大大小小的歐美化妝、護膚、身體及頭髮用品品牌，如Lancôme 、Estée Lauder、CLINIQUE、Kérastase、Aveda 、Chantecaille 香緹卡、BOBBI BROWN、RMK、MAC、EVE LOM、bareMinerals、NARS、Grow Gorgeous等，當中有不少更是還沒進駐香港的牌子，而即使在港有售的產品，價錢亦比香港公價便宜不少。

英國國內可追蹤寄送運費為£1.5，或買滿 £25即可享有免運，寄送需時約2-3個工作天／國際(香港)標準寄送免運費，需時約5-10個工作天；或買滿 £60即可享有可追蹤寄送，寄送需時約4-9個工作天。

4.Dr. Martens

說到鞋櫃的必備鞋款，又怎能沒有Dr. Martens？不論是六孔靴、八孔靴還是Mary Jane鞋款，配上標誌性的黃色車線，經典耐看又耐穿，也難怪多年來被不少潮人明星追捧，成為經典之中的經典。雖然Dr. Martens在香港也有小量分店，但款式的選擇一定不及網購多，有興趣的朋友不妨於英國官網選購，不但價錢相宜，而且款式還比門市更多更新。

英國國內標準寄送運費為£3.87，或買滿 £50即可享有免運。寄送需時約5-7個工作天。

5.The Hut

THE HUT是英國線上百貨公司，平台涵蓋的產品眾多，類型由服飾、鞋帽、美妝、至母嬰和生活用品一應俱全。

英國國內標準寄送運費為£2.99，買滿 £50即可享有免運／國際(香港)標準寄送運費為£1.99，寄送需時約5-9個工作天；可追蹤寄送運費為£12.99，或買滿 £50即可享有免運。寄送需時約4-8個工作天

6.My Bag

My Bag 是英國大型電商平台The Hut Group旗下專售手袋的平台。選品方面走輕奢侈路線，主打入門級品牌手袋，如Furla、MICHAEL KORS、Kate Spade、Marc Jacobs、Ted Baker、See By Chloé等等，價錢絕對比香港的公價便宜得多。

英國國內標準寄送運費為£2.99，買滿 £100即可享有免運／國際(香港)標準寄送運費為£1.99，或買滿 £20即可享有免運。寄送需時約5-9個工作天；可追蹤寄送運費為£7.99，或買滿 £80即可享有免運。寄送需時約4-8個工作天

7.Mankind

Mankind是The Hut Group旗下的男士護膚品網購平台，網站囊括了超過300多個品牌，其中有專業男士護膚品牌，亦有可供男士使用的女士品牌，除護膚品外亦有不少美髮及身體用品，如沐浴露、洗髮水等，身為男士的你再也沒有藉口不打扮了！

英國國內標準寄送運費為£1.5，買滿 £25即可享有免運。寄送需時約2-3個工作天／國際(香港)標準寄送運費為£7.99，買滿£40即可享有免運。寄送需時約6個工作天。

8.TOPMAN

TOPMAN是英國時裝店TOPSHOP的姊妹品牌，主打年輕男士High Street Fashion，服飾風格帶有濃濃英倫風，Cutting及用料上都頗具質感，絕非便宜貨色。除服裝外，TOPMAN亦有男士配飾、手袋可供選購，款式繁多，不論是應付日常生活或Party、宴會等場合，於Topman都能找到相應的款式。

英國國內任何訂單一律免運費，需時約4個工作天。

9.My Protein

My Protein同樣是The Hut Group旗下的網購平台，亦是歐洲第一的專業運動營養保健品牌。網站主要售賣各種運動補充品，如蛋白粉、蛋白棒、代餐等，產品全部由英國製造，品質穩定，當中更有不少素食或Gluten Free選擇。

英國國內標準寄送運費為£3.99， 買滿 £40即可享有免運。寄送需時約2-3個工作天。

如需使用國際集運，可按藍色連結參考以下文章：

【海外網購攻略】國際集運懶人包 一文睇晒7間集運公司價錢+比較

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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