【海外網購攻略】國際集運懶人包 一文睇晒7間集運公司價錢+比較

網購攻略 網購攻略

感恩節對美國人嚟講係家庭共聚嘅大節日，而感恩節翌日嘅Black Friday，喺購物狂眼中同樣係一「大折日」，幾乎所有外國各大商家同品牌都會趁呢個時候傾巢而出，減價嘅減價，清貨嘅清貨。之不過不同於雙十一，Black Friday嘅折扣主要集中喺外國商家，如果對方冇提供直送香港服務，或者想買得更划算，咁我地就需要借助到集運公司。以下就由小編教教大家點樣國際集運，再整合埋多間集運公司嘅收費資訊，齊齊做足準備，迎戰Black Friday！

假若閣下係資深網購迷，周不時有買開淘寶，咁海外集運對你嚟講應該都冇乜問題，事關步驟同淘寶有九成相似，不過若然冇乜相關經驗，就記得要先睇睇以下集運步驟，確保萬無一失！

🔻國際轉運五部曲🔻

Step 1：揀好一間心水嘅國際集運公司，註冊成為會員，並取得集運公司海外倉庫地址

Step 2：喺海外網站購物時，於送貨地址一欄填上海外倉庫地址、並填好其他所需資料

Step 3：商品發貨後，商家會用電郵或其他方式通知你速遞公司、運單號碼等資料

Step 4：登入集運公司網站，填上相關速遞公司及運單號碼等資料

Step 5：商品到達海外倉庫後，揀好你想集運嘅貨件、轉運方式、付款方式，然後填上自己電話、香港收貨地址等等嘅資料

咁就搞掂好晒，坐定定等收貨！不過𠵱家市面上咁多集運公司，各個收費都唔同，淨係第一步揀公司都揀到頭都大埋，邊間最平？邊間最快？邊間又最穩陣？以下就為大家整合一下各間集運公司嘅收費、取貨方法同速遞時長，方便大家睇餸食飯，揀間最啱自己嘅集運！

【DimBuy】

DimBuy嘅運費相對較貴，但勝在自取點夠多，有部分自取點更係24小時開放，攞貨時間彈性，付款方式亦比較方便，而且不時會推出優惠同活動，除咗積分獎賞計劃，登記成新會員亦送2次$5國內集運現金券及$20國際轉運現金券。

【Buyandship】

Buyandship 提供多達9個國家及地區嘅國際轉運服務，自提點亦算多及方便，最特別之處在於有同「亞洲萬里通」合作，集運嘅同時可以順便儲埋飛行哩數。小編睇勻咁多間，覺得呢間嘅網站比較全面，操作方便，而資料亦夠晒詳盡。

【4PX】

4PX遞四方本身己經係一間速遞公司，而旗下嘅hk.4px.com就主力提供全球轉運服務，物流方面會相對完善同專業，比較特別嘅地方係有提供少有嘅德國及加拿大轉運。

【BUYUP】

BUYUP嘅運費最平，自提點亦算多，其中合作門市自提點大部分都係小型商場入面，方便到屋苑及屋邨住客，不過BUYUP只提供美、日、台嘅集運服務，地點較少，而且物流時間亦較長。

【SHIPBAO】

自取運費最平，不過要注意首重$15(磅) 只限於SHIPBAO 自提點，其他自提點如7-11及FedEx收費會有唔同。值得一提係SHIPBAO國際轉運點係最多，多達11個國家，亦有提供較少見嘅法國轉運服務。不過而物流時間相比其他公司會長少少。

【GOBUYSHIP】

美國轉運服務自取收費第二平，亦同樣有少見嘅法國、意大利轉運服務，不過自提點相對較其他公司少，亦冇提供智能櫃自取。

【買+易 buyippee】

雖然buyippee嘅美國轉運時間相對較快，但整體運費較其他公司貴，因為每單集運都需要收取$20手續費，而送貨上門亦要另加$50，相對嚟講冇咁划算。

睇勻以上咁多間集運，小編個人會推薦Dimbuy、Buyandship及SHIPBAO。如果講求自取方便，可以選擇Dimbuy，重視整體體驗及口碑可以選擇Buyandship，而SHIPBAO則係最划算之選！

不過小編提提大家，送遞上門嘅最終費用視乎收貨地址而定，工商業區及非工商業區多數收費不一，而偏遠地區或需另加手續費，如果想計算最終費用，可先用集運公司網站上嘅計算器計算，而自取亦需注意逾期存倉費用。

學識國際集運之後，無論係Black Friday定平時網購都冇難度啦！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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