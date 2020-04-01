【優惠碼合集】整合2020歐美日韓各大美妝品牌網購優惠 *持續更新

網上購物的生活習慣逐漸普偏化，經歷新型冠狀病毒肺炎COVID-19 如此疫情，不少人也對網購造成了依賴。雖然疫情導致不少企業相繼結業﹑倒閉，但卻推進了電子商務的發展，令香港踏入了網購的大時代。時勢令網購掘起，換來的可能是實體店的結束，對消費者來說未必是壞事：商戶推動網店興起，很多時候網店才享有專屬優惠，這時候網購就能省下一筆，同時又能省時省力氣了。