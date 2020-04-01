【優惠碼合集】整合2020歐美日韓各大美妝品牌網購優惠 *持續更新

網購攻略
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網上購物的生活習慣逐漸普偏化，經歷新型冠狀病毒肺炎COVID-19 如此疫情，不少人也對網購造成了依賴。雖然疫情導致不少企業相繼結業﹑倒閉，但卻推進了電子商務的發展，令香港踏入了網購的大時代。時勢令網購掘起，換來的可能是實體店的結束，對消費者來說未必是壞事：商戶推動網店興起，很多時候網店才享有專屬優惠，這時候網購就能省下一筆，同時又能省時省力氣了。

以下內容整合了2020年各大美妝品牌的網購優惠，本文將會持續更新，如欲獲得最新優惠資訊敬請留意。

【Clinique】

#1 優惠活動：官網首次購物即享85折

優惠碼：VIP15

#2 優惠活動：選購任何水嫩保濕系列滿$680，即享96小時補濕凝珠眼部精華套裝

優惠碼：FLOWER

#3 優惠活動：購物滿天$880，即送8件禮品套裝（價值$510）

優惠碼：APRGIFT

#4 優惠活動：購物滿$495，即可以$495選購亮白淡斑精華增量裝（價值$720）

優惠碼：UPGRADE

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【Bobbi Brown】

#1 優惠活動：首次購物即享晶鑽亮膚水 15ML

優惠碼：WELCOMEAPR

#2 優惠活動：限時全網免運費

優惠碼：毋須輸入優惠碼

#3 優惠活動：選購任何粉底即享皇牌3件彩妝禮品組合（價值$435）

優惠碼：ISSFGIFT

#4 優惠活動：購買指定產品即享7折優惠

優惠碼：FLASH30

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【Estée Lauder】

#1 優惠活動：新會員首次購物即可尊享升級再生基因修護露7ml

優惠碼：WELCOME

#2 優惠活動：選購微精華/櫻花微精華200ml裝，即可尊享3支微精華7ml

優惠碼：SPRING

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【Origins】

#1 優惠活動：新會員首次購物即可尊享迎新禮遇皇牌靈芝菇水30ml

優惠碼：WELCOME

#2 優惠活動：任何購物即可領取3件禮品

優惠碼：FREEBIES

優惠日期：截至2020年4月6日

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【Lookfantastic】

#1 優惠活動：購買指定產品即享82折優惠

優惠碼：SAVE18

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【MAC】

#1 優惠活動：現凡購買任何產品滿$480 （必須包含#果凍胭脂），即送超精細眼線液（價值$185）

優惠碼：SPRING2

#2 優惠活動：購買任何產品滿$580，即送#貼妝保鮮水 100ML （價值$215）

優惠碼：BIGGIFT

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【Etude House】

#1 優惠活動：首次登記及購物滿$100即減$20

優惠碼：NEW

#2 優惠活動：購買HEART BLOSSOM系列滿$200，即可享韓國大熱插畫化妝袋乙個日

優惠碼：毋須輸入優惠碼

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(優惠資訊最後更新至2020/04/01)

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