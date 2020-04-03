【2020優惠碼】全網最齊全! 時裝服飾優惠合集 名牌折扣 持續更新

網購攻略 網購攻略

香港人熱愛購物的程度絕對不容少覤，不論是實體商店還是網上商品，一律只會「有殺錯冇放過」，出手絕對快狠準。而網上購物平台亦逐漸成為購物狂「血拼」的新戰場，全因網購方便又省時，各路網店更會不時進行大大小小的減價促銷，折扣優惠實在讓人難以忍手。不過網上優惠多如繁星，一不小心隨時「睇漏眼」！是次網購攻略便為大家整合了各大時裝網店的優惠折扣，大家記得Bookmark，購物前先看一看，獲取優惠碼後才能買得更划算，隨時幫你省回一桶金！

🔻2020年各大時裝網店優惠合集🔻（不斷更新）

【Charles & keith】

#1 優惠活動：超過三千件精選手袋、鞋履、首飾、兒童系列，減價低至五折，購買兩件或以上特價貨品更可享有額外九折優惠

優惠碼：毋須輸入優惠碼

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【Farfetch】

#1 優惠活動：多款名牌及設計師手袋、服裝、配飾低至75折

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【HBX】

#1 優惠活動：選購指定正價貨品低至7折

優惠碼：MIDPRIVATE30

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【Herschel美國官網】

#1 優惠活動：多款背包服飾限時低至4折

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【Reebonz】

#1 優惠活動：名牌手袋配飾低至8折

優惠碼：BLOOM20

#2 優惠活動：春日優惠精選名牌手袋配飾低至5折

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#3 優惠活動：二手名牌手袋配飾額外9折

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【Topman】

#1 優惠活動：多達3000款男裝服飾低至7折

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【New Look】

#1 優惠活動：過千款女裝連身裙低至75折

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【SHEIN】

#1 優惠活動：全場購物滿HK$399即減HK$40，滿HK$699即減HK$100，滿HK$1299即減HK$260

優惠碼：BYK

#2 優惠活動：選購精選女裝及大尺碼女裝滿3件減HK$20，滿4件減HK$40

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#3 優惠活動：選購內衣、家居服、生活百貨、運動服3件8折，4件7折

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【Champion】

#1 優惠活動：多達400款男女服飾低至5折

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【Stylenanda】

#1 優惠活動：選購每日指定女裝服飾可享92折

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【Cotton:On】

#1 優惠活動：過5000款男裝、女裝、童裝、時尚配飾、文具精品低至7折

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【Dr. Martens英國官網】

#1 優惠活動：多達400多款過男裝鞋靴、女裝鞋靴、童裝鞋靴、鞋履配件低至5折

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【Jack Wills英國官網】

#1 優惠活動：多款男女裝服飾低至7折

優惠碼：FF20

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【SuperDry美國官網】

#1 優惠活動：多款男女裝服飾、鞋履、運物服裝低至8折

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【MyBag】

#1 優惠活動：新客戶購物輸入優惠碼可享85折

優惠碼： NEWMB

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【Zalora】

#1 優惠活動：全網14個人氣品牌由6折起，品牌包括Superdry、Something Borrowed、ESPRIT、Coach、MISSGUIDED、Hollister、ZALORA、Mango、TOPSHOP、Dorothy Perkins、ALDO、Cotton On、Melissa、ZALORA BASICS

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#2 優惠活動：人氣潮物服飾低至7折

優惠碼： FRESHFINDS

#3 優惠活動：精選風格服裝配飾低至5折

優惠碼： EOSS50

#4 優惠活動：Cotton On 春夏單品低至6折

優惠碼： COTTON40

#5 優惠活動：Mango服飾全部低至5折

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【YesStyle】

#1 優惠活動：季中特賣，多款男女裝上衣服飾低至2折

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#2 優惠活動：韓國品牌3CE人氣彩妝低至4折

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(產品資料及優惠以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/02)

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