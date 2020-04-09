5大地獄級高難度拼圖 全白全黑未算癲 有款得19塊但要砌3星期?

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自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發以來，市民如非必要也減少外出，不過數數手指，疫情爆發至今已逾三個多月時間，即使偶然也會「偷雞」外出，但長期要留在家中實在悶得發慌。電影劇集早已看得七七八八，到底還有什麼解悶方法？倒不如來挑戰自己，試試以下五款極高難度的拼圖，據說要拼好一幅，需時由短至兩日，長至三星期不等，絕對是消磨時間的終極方法！

受疫情影響無法外出，不少人會選擇以打機、煲劇的方式來打發時間，輕鬆又過癮。遊戲機 Nintendo Switch 的銷量近日更因此大增，甚至出現缺貨及「炒價」等現象，可見大家真的悶得不行了。香港搶遊戲機，那邊廂的美國卻出現了一股「拼圖熱」，據指近日美國的拼圖銷量不但暴增達370％，更每分鐘售出接近20套，數字非常誇張。拼圖看似是小眾玩意，平日亦未必經常留意，不過大家可別小看拼圖，事關要動起手來你也未必能挑戰成功！

這次來就介紹一下難度達地獄級的五款拼圖，絕對能讓你拼得頭昏腦脹，快活不知時日過……大家不妨來挑戰一下自己的耐心和眼力！

1. 純白純黑地獄拼圖

「純白地獄」、「純黑地獄」相信不少人也早有耳聞，當中每一片拼圖全為白色或黑色，而且沒有任何圖案可供參考，據聞想要完成就只能靠意志力及運氣！全白全黑系列的拼圖共分為三個版本，包括108片的入門版、1000片的進階版及2000片的地獄版。1000片版的拼圖背後包含分區提示，而2000片則沒有。但即使如此，仍有不少資深玩家拼得叫苦連天，紛紛指「玩了我9天，腰酸背疼」、「拼了十天，四分之一都不到」，更有Youtuber花了一個多小時的時間只拼了9片。而據玩家估計，要完成1000片至少需要100小時，而要完成2000片，更估計要拼至少一個月時間，難怪是堪稱地獄級的拼圖！

🔻Youtuber 挑戰「純白純黑地獄」崩潰過程🔻

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「純白地獄」、「純黑地獄」拼圖￥48

德國圓形純黑拼圖￥135

2. 漸變全彩色拼圖

曾有挑戰過2000片純黑地獄的Youtuber表示，純色的拼圖雖然具挑戰性，但拼完後略嫌美感不足，過於單調。如果大家對純色拼圖興致缺缺，那不妨來試試這款彩色拼圖！片數分為1000片版本及5000片版本，同樣沒有圖案可供參考，而扭曲的拼圖形狀亦大大增加了困難度，不過玩家卻可按照顏色來劃分不同區域拼圖，比純色容易不少，有Youtuber就以36小時成功完成1000片的挑戰。除了能消磨時間，彩虹漸變色系更是非常療癒，拼後絕對能讓人心情大好！

🔻Youtuber 挑戰「彩色拼圖」過程🔻

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漸變彩色拼圖1000片￥158

漸變彩色拼圖5000片￥399

3. 29片拼圖

高難度拼圖一般靠純色或多片數成為噱頭，不過早前卻有一款據稱難度甚高，然而片數卻只有29片的拼圖成為網絡熱話。這款拼圖由日本大學生設計，當時除了獲得2018年「世界拼圖設計大賽」的獎項，更被網站「Puzzle Master」評為難度最高的「第十級」！困難在於一般拼圖時我們會先找出四個邊角，拼好外框再一步步完成其餘部分，但這款拼圖卻包含5片直角拼片，因此單是拼出外框已經十分耗時。據說拼圖高手平均也需要兩個小時才能完成，而外國更有玩家花了3星期才成功。想挑戰智力絕對不容錯過！

🔻Youtuber 挑戰「29片拼圖」拼第一片已經卡關🔻

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29片拼圖￥58

4. 19片拼圖

繼29片拼圖後，該名日本大學生亦設計出另一款高難度拼圖，片數一共只有19片，數量雖少，但難度卻比29片更高，皆因這款拼圖屬於「全直角」款式，即每一片都可以成為四個角，光是拼出外框相信也花去不少時間。這款拼圖雖然沒有「純白純黑地獄」那般費時，不過要說消磨時間，也絕對能花去你幾個小時！

19片拼圖￥58

5. 高難度可愛貓貓拼圖

如果略嫌以上拼圖只講難度而缺乏趣味，那這款貓貓拼圖絕對能打破的你想像！可愛的貓咪化身成一片片的拼片，玩法類似於七巧板，雖然片數少，拼片亦片片不一，不過由於是不規則的拼圖，因此片之片之間的變化極多，拼的時候亦無規則及技巧可言，難度絕對不輸以上款式！

可愛貓貓拼圖￥58

同場加映：暗闇地獄拼圖

如果以上的拼圖是挑戰耐力，那以下這款必定是挑戰眼力。由「純白純黑地獄」同一公司出品，雖然表面看來是純白色的拼圖，不過實際上內有乾坤，只要關上燈後，拼圖便會變成夜光款式，雖然片數不多，不過一套拼圖已包含兩種玩法，加上同樣是純色的拼片，想打發時間確實是不得不試！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/09)

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