Home Office越黎越肥? 8招養成易瘦體質 想食極唔肥原來有竅訣!

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新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續蔓延，截至本月25日，全球染病人數累計40萬，本港確診個案亦已急增至386宗，較三星期前上升近十倍。疫情升級，部分辦公室復工不久亦隨即恢復在家工作或輪班政策，以減低僱員中招風險。減少外出固然是好處多多，不過與此同時，長留家中亦意味著活動的時間大大減少，由以往在辦公室周圍走動，變成久坐不動、賴在床上，更可怕的是難抵零食誘惑，邊做邊食，腰間不知不覺便堆積了一個又一個游泳圈，慘不忍睹。上一次Home Office的「後遺症」還未解決，難道接下來又要無了期地肥下去？

最近有不少網民不約而同地於網上發文訴若，原因竟然不是因為口罩，而是因為Home Office？有網民指自己自Home Office以來體重便不斷上升，亦有人指，即使體重沒有明顯增加，可是雙脾卻明顯比以往「肥美」許多，大家是不是也深有同感？

+ 6 + 5 + 4

正所論「冰封三尺，非一日之寒」，腰間贅肉一層層，亦非一日之饞！一個人之所以會胖，除了因為飲食習慣所致，體質也是關鍵之處！為什麼有些人食量媲美大胃王也可以維持苗條身材，而有些人每餐只細嚐一口，身形卻依然圓滾滾？其實，減重除了要選擇適合自己的方法，亦要從平日的生活習慣入手，養成易瘦體質，而最簡單的做法，就是提升「基礎代謝率」（BMR）！這樣長久下來便不易變胖，也不用經常徘徊於減肥又反彈的無間地獄之中！

🔻看看如何提高基礎代謝率，養成易瘦不易胖體質🔻

+ 7 + 6 + 5

減肥方法形形色色，坊間比較流行的節食、斷食、斷糖等等的方法雖然能幫助我們在短時間內減去重量，不過長久下來，卻會導致基礎代謝率下降，不消一段時間體重便會再次反彈上升，而且長期下來亦未免對心理造成負搶。所以如果想長期控制體重及身材，偶然一兩次的減重計劃雖無不可，但歸根究底還是要從以上的生活習慣入手，養成健康習慣，再加上定期運動，效果相信比不定時實行的減重計劃見效得多。

雖然如此，要於Home Office期間減重卻不是易事，事關近日疫情趨嚴峻，加上大型健身室接連中招，出外運動的危機亦大大增加。不想外出，不妨借助一些運動App，再配合家用的運動小工具，即使足不出戶也同樣能夠達到消脂及塑形的效果。

Move It 智能瘦身啞鈴￥89

智能瘦身啞鈴將啞鈴與網絡運動課程結合，只要連接「Move It」手機App，便能APP跟據使用者設定的身高、體重、年齡、健身目標制定訓練計劃，並分析和紀錄每次的訓練課程與消耗的卡路里。最實用之處在於App內已包含多種啞鈴訓練課程，使用者可透過如爆汗甩脂、腹肌轟炸、Tabata、爵士舞蹈等短片進行訓練，猶如一位私人教練在旁輔導，非常方便。

小米摺疊式跑步機￥2299

有氧運動是消脂減重的一大關鐽，若然無法外出，使用摺疊式跑步機來保持運動也是值得考慮的做法。有別於坊間常見的家用跑步機，這款小米跑步機體積相對細薄，厚度只有12.9 cm，能180度對摺，不使用時放於沙發底亦可，即使身住蝸居也不怕無處收納。

Move it 智能拳擊球￥369

拳擊屬於全身性的高強度運動，對於燃燒脂肪、心肺訓練、增強肌肉，都有快速及顯著的效果，甚至比起單車、跑步等有氧運動更為見效。Move it的拳擊球內置六軸智能識別，能實時感應拳擊速度及方向，只要配合App內的線上課程，便能於家中完成一系列的拳擊訓練，消脂減肥。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/25)

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