【夫妻的世界】最強小三韓素希美貌爆紅 4大秘訣打造同款誘惑髮型

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最近最具話題性的韓劇非《夫妻的世界》莫屬，該劇改編自英劇《Doctor Foster》，憑著婚外情題材、大尺度「19禁」床戲、狗血劇情引起韓國及海外觀眾熱烈討論，收視火速竄升，成為JTBC電視台歷代收視第二名。而在劇中飾演「小三」呂多景的韓素希亦憑著令人恨得牙癢癢的「小三」演技，以及神似宋慧喬的驚人美貌成功人氣暴漲，一炮而紅。韓素希不僅氣質非凡、臉蛋精緻、身型纖瘦，她擁有的一頭蜜糖棕色的性感大長捲髮更被網民封為「誘惑髮型」，成為網上討論焦點及今年春夏的髮型大趨勢，女生們立即來學習如何獲得同款女神髮型吧！

模特兒出身的韓素希現年25歲，外貌清純又帶點野性，加上165公分的完美比例身材，令「小三」這個角色更具威脅感，甚至被網民譽為「最強小三」、「最美小三」。尤其韓素希在劇中擁有的一頭標準的女神波浪大長捲髮，每一根髮絲都展露出魅惑女人味，完全抓住男人的眼光，簡直是完勝的髮型！

(夫妻的世界劇照）

韓素希髮型精萃在於充滿空氣感的長捲髮，捲度強調自然的弧度，且帶點凜亂線條感，更能呈現出性感女人味，令每一次撩髮的瞬間都充滿致命誘惑，越撩越美。

按下圖欣賞更多韓素希的女神髮型及美貌：

+ 10 + 9 + 8

韓素希的女神髮型為她的美貌加分不少，試想像若果她的髮根扁塌又死板，髮質毛燥又乾旱，即便顏值再高，魅力指數也會大幅下跌！其實，顏值不夠也可以靠髮型來湊，髮型堪比整型，只要懂得打理好頭髮，蓬鬆的髮型自然更顯臉小，效果分分鐘像整容一樣！

+ 3 + 2

不想被自己扁塌又乾燥的頭髮拖垮整體外形，洗髮後的吹頭動作是關鍵！立即參考以下簡單的吹髮小訣竅，儘管是髮根扁塌、細軟髮、髮量少的女生都能夠靠正確吹髮來令髮量視覺上暴增，告別扁塌同時吹出光澤感，輕鬆擁有韓素希同款的女神髮型！

髮頂髮蓬的吹髮小Tips：

Tips 1：毛巾吸乾多餘水份

洗髮後，先用毛巾包裹頭髮5-10分鐘，讓毛巾吸乾多餘水份，在髮絲沒有明顯滴水的狀態下才開始吹頭髮。

Tips 2：使用護髮產品

為保護髮絲，防止毛燥分岔，吹頭髮前先在髮尾塗上護髮油。

Tips 3：善用冷、暖、熱風功能

吹頭髮時，先用溫風吹乾頭皮，再轉換熱風快速吹乾髮尾水份。細軟髮質的人則建議使用溫風慢慢吹乾。待吹到八分乾時再用冷風吹整定型，不僅能幫助收縮頭髮的毛鱗片，讓髮質更柔順，同時亦能為頭髮定型。

Tips 4：先吹乾髮尾再吹髮根 + 逆方向吹

因為濕潤的髮尾有一定重量，會將髮根往下拉，令頭頂扁塌。先把髮尾吹至8分乾，減輕髮根負擔後，再逆向吹髮根，吹髮根時用手抬起兩側頭髮，左邊的頭髮往右邊吹，右邊的頭髮往左邊吹，自然就能打造出蓬鬆飽滿的效果。

千萬叫以為隨便吹乾頭髮就可以了，掌握好以上吹髮小技巧絕對能令髮型「起死回生」！技巧固然重要，但正所謂「工欲善其事必先利其器」，選對風筒也能事半功倍。

若要數風筒界中的王者絕對非Dyson風筒莫屬，但價格更令人卻步，想要平價入手顏值高、性能強的風筒也可以入嘗試近來被網紅推爆的小米直白風筒，價格只需￥199，只是Dyson風筒的18分之一，性能完全直逼Dyson，毫不遜色，絕對是Dyson的頭號勁敵！

（圖片來源：小紅書）

小米直白風筒強大之處在於體積小巧輕盈，即使一頭長髮也不會吹到手痠。同時擁有恆溫護髮功能、千萬級負離子護髮功能，能消除靜電，收緊頭髮毛鱗，使毛躁頭髮變得柔順，減少分岔。另外，支持1800W大風量快乾技術，能夠極速吹乾髮絲，有網民實測短髮只需3-5分鐘便能吹乾，而髮量多的長髮在10分鐘內便可。

按下圖看詳細功能介紹：

+ 6 + 5 + 4

這個價格竟然能夠做到輕巧、除噪、速乾、護髮四大功能，難怪在網路上一片好評，更被譽為Dyson的平價替代版。

吹髮前，記得先塗抹護髮產品，保護好髮絲，養出柔順秀髮。

百元內的護髮產品推薦：

+ 4 + 3 + 2

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/15）

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