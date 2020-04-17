【懶人廚具】一機搞掂多道菜式! 4款多功能懶人煮食鍋 慳位慳功夫

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香港人生活忙碌眾所周知，平日上班已佔去每日大部份時間，儘管受盡工作折磨，下班回家還要處理家頭細務、煮飯做菜，即使想「食餐好」慰勞辛苦了一日的自己，無奈每次下廚卻如同打仗一樣，除了要炒菜煲湯兩頭忙，事後還要洗淨用過的煲煲罉罉，累得身心俱疲。「煮婦」不易做，單身貴族和懶人一族相信更有同感。想用最懶、最方便快捷的方式做好一頓飯？其實也不是沒有可能！近年誕生的多功能煮食神器或許就能助你一把！

做飯確實是一門大學問，烹飪的過程不但要花上大量的時間，事前事後亦有大量功夫要準備和處理，例如選擇食譜、挑選合適的廚具、甚至是煮食後的清潔、廚具的保養及收納，統統都是下廚的人要面對的問題。幸好，懶人們一向點子多多，近年就誕生了不少集「煎、煮、蒸、燜、焗」等多功能於一身的煮食神器，除了能同一時間做出多種菜式，還能取代不少廚具，省下廚櫃有限的空間，風靡一眾主婦及煮食新手。

以下盤點4款網絡上人氣甚高的多功能煮食鍋，看看到底在功能上有何吸引及實用之處！

1. 多功能煮食鍋

BRUNO 橢圓形電熱鍋$1598

提到多功能煮食鍋，一定少不免會數到電熱鍋始祖BRUNO。憑著多功能於一身的特點、精緻復古的賣相，BRUNO至今仍然俘虜萬千主婦及單身貴族，是最具人氣的多功能煮食鍋之一。雖然又被稱為「港女煲」，不過Bruno卻非徒具外表，煮食時靠底部電熱盤發熱，除了能做出一般煎炒的菜式，最實用之處是隨機附上多個煮食盤，如平面烤盤、章魚燒盤、陶瓷深鍋等等，簡單來說只需一部機，就能吃到韓燒、火鍋、燉菜、燴飯、丸子、熱炒、蒸煮等多種不同菜式，非常適合愛吃又貪愛新鮮的香港人用來應付日常及Party聚餐場合。比起分別購買燒烤鍋、章魚燒機、陶瓷鍋來得更方便之餘，重點是能夠節省不少廚房空間！

+ 2

韓國大宇多功能煮食鍋￥1299

BRUNO雖然是電熱鍋始祖，不過市面上亦有不少後來居上的勁敵。韓國大宇多功能煮食鍋的功能便近似於Bruno，操作簡單，除了能使用隨機附送的煮食盤外，還能化身電磁爐，配搭各種耐高溫的廚具，如陶瓷鍋、不銹鋼鍋、鐵鍋、麥飯石鍋、玻璃鍋使用，絕對不怕買回來後無用武之地。另外大宇更設有保溫功能，不論任何時候都能吃到熱騰騰的飯菜，功能多多，而價錢亦與Bruno相近，難怪近年成為了不少網民的入廚新寵！

+ 3 + 2

小熊多功能煮食鍋￥299

小熊家電近年來以性價比高成為網民推薦的必買廚具，其小熊多功能鍋更被不少網民譽為Bruno的平價替代版，價錢約Bruno的三分一，但同樣可配搭多款煮食盤使用，而且還有過熱斷電裝置，絕對不用擔心安全的問題。

+ 4 + 3 + 2

2. 燒烤火鍋兩用電熱鍋

除了多功能鍋，小熊這款燒烤火鍋兩用電熱鍋近年亦受到不少人歡迎。由於具備獨立的雙加熱系統，所以不用替換烤盤，也能同時做出煎和煮兩種不同的料理，可以一邊打邊爐、一邊吃韓燒，或一邊滾湯、一邊炒菜。只要及早預備食材，搬出電熱鍋便能做好一菜一湯，或兩菜菜式，輕輕鬆鬆又搞定一天晚餐。絕對能為單身人士，或小兩口家庭省下不少做菜的時間和功夫，又能吃得美味又精緻！

小熊燒烤火鍋兩用電熱鍋￥199

+ 3 + 2

3. 三合一早餐機

早餐機雖然在香港未算普及，但在日本和國內卻是流行已久的懶人鍋具。香港人平日日忙夜忙，早上為求多睡半個小時，隨隨便便咬個包，甚至不吃早餐便出門上班，非常不健康。若嫌煮早餐過於麻煩，這款三合一的早餐機或許能改變你的習慣！三合一早餐機小小一部機已經集齊烘焗、煎煮、暖飲三大功能，只要起床時一次過處理食材，把多士放入焗爐、雞蛋放上煎鍋，咖啡粉放入暖壺，最快5分鐘便可以煮出一個All Day Breakfast！

小熊三合一早餐機￥299

4. 多用途多層蒸煮鍋

這款多層蒸煮機雖然同樣主打快速做好早餐，不過其實用之處就在於不止早餐能用，炮製晚餐都同樣方便易用，媽媽們更可以用來高溫消毒奶瓶。這款多功能料理鍋採用雙層設計，最底層是易潔煎鍋，上層可以自由組合多款不同層架，不但炒出家常菜式，亦能同一時間蒸出兩款餸菜。這樣便能節省蒸煮的時間，又能避免蒸完一道菜後，另一道菜會放涼，輕輕鬆鬆完成兩菜晚餐！

小熊多用途多層蒸煮鍋￥39.9

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/17)

(圖片來源: 淘寶)

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