廚藝一直沒進步?你只差6招下廚小技巧+手殘煮飯神器 附下酒菜食譜

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續惡化，政府更頒布「禁酒令」，下令禁止所有食肆及酒吧賣酒，令業界措手不及，一眾「酒鬼」更是叫苦連天，唯有到超市囤酒在家淺嚐，以免酒後與人發生親密行為。出外消遣看似已經成為不可能的事，倒不如逆來順受，好好留在家訓練廚藝！

疫情爆發後，相信不少人也選擇減少外出用膳，降低感染風險。最近大家都離不開Foodpanda﹑ Deliveroo的懷抱，可是總不能餐餐食外賣，何不把握時機煮飯仔過手癮？ 毫無方向的「地獄廚神」不用擔心，因為學懂以下6個下廚小撇步，保證另一半天天自薦洗碗跪求你三餐下廚！

👇按圖放大即學識6大下廚小撇步👇

+ 3 + 2

1. 落鹽調味時不能過早，要在肉快熟的時候，或準備上菜的時候才落鹽

2. 炒蛋想要炒得嫩，可以在打蛋的時候加點水或牛奶

3. 炒蛋一定要用中小火，要用筷子炒，可讓炒蛋更蓬鬆有口感

4. 烚蛋雞時可以在水加些鹽，防止蛋殼裂開

5. 油炸食物前可以在鍋裡先放少許鹽再落油，讓油炸時油不會外濺

6. 菜太苦時可以加點白醋調味

👇3個步驟即成下酒菜食譜推介👇

+ 7 + 6 + 5

煮飯最費事就是預備功夫，洗洗切切材料已經花去大半時間。坊間有不少廚房神器也可以幫助下廚，節省時間之餘更可幫助刀工不熟練的人，以免切菜時受傷，煮飯時絕對可以事半功倍。

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很多人家裡都可能沒有分類砧板的習慣，以一張砧板處理所有食物，但是這樣是極度不衛生以及容易造成細菌滋生﹑交叉感染的。摩飛Morphy Richards消毒殺菌砧板實用度十分高，砧板機利用UV紫外線，只要將砧板放入砧板機再開動電源，就可自行進行消毒。更方便的地方是消毒砧板機設有儲電功能，因此進行消毒時毋須接駁電源，方便移動。

三個砧板分別有不同標籤標明，適合分類處理生肉﹑蔬果﹑熟食。連同砧板附帶三款刀具，分別適用於切割不同食材：萬用刀主要用來切割生肉或削骨使用；中片刀除了可以用來切割熟食，還可以切麵包等食材，所以更加細長；蔬果刀設計小巧，易於去果皮。

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切絲磨蓉的步驟相當費時，但只要有了這個切菜神器，一切都變得輕鬆簡單！這個切菜神器有8款不同形狀大小的刀片，方便將食材切成絲﹑片﹑磨蓉等等。使用方法十法簡單，只需將所需大小的刀片換到工具上即可。以後要預備食材就方便得多，而且不再怕切到手指！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/25)

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