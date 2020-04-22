【廚房收納】十大最強收納神器 輕鬆變出儲物空間 打造整潔廚房！

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香港地寸金尺土，家裡面積狹小，就連廚房的空間都嚴重不足，當心血來潮想下廚煮飯時，卻面對著凌亂不堪，雜物滿佈的廚房，煮飯的興致亦當堂大減。想要下廚時更輕鬆，擁有一個更理想的下廚環境，就需要先把廚房整理得井井有條。不過，廚房的空間有限，到底如何才能將每個角落都使用得極緻，變出更多收納空間？以下立即為大家歸納廚房的收納秘訣，並分享如何善用收納配件來變出2倍儲物空間，打造夢想廚房。

很多人懶得整理廚房，主因在於廚房用品實在太多，完全無從入手。既然如此，開始整理前不妨先來跟台灣的收納達人、空間整理師——阿好，來學習一下收納技巧。只要跟著阿好獨有的一套收納五步曲，循序漸進，你也可以靠雙手還原整潔的廚房！

收納五步曲，點擊下圖放大看！

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秘訣一：把廚房用品分門別類，再擺放於「適當位置」

廚房收納最終極的目的是要方便下廚，所以並不是把所有物品通通收起來，眼不見為淨就好，而是應該把物品進行分類，再按照日常下廚的習慣、物品的使用頻率，再安排它們擺放的位置。不常用的物品可以放於高處、低處或廚櫃裡；常用的物品則可以放在當眼處或手可以觸碰的區域，降低尋找的難度，煮起飯來自然就更得手應心，不再手忙腳亂。

秘訣二：善用收納配件，為廚房變出更多儲物空間

再來，當然要學會利用收納配件，現在市面上越來越多專為蝸居廚房而設的收納神器，不僅能夠用來區分不同種類的物品，令物品擺放得更整齊。有些「掛牆式的收納配件」亦能幫助你充分善用廚房的每個轉角位、牆面、廚櫃，創造出兩倍儲物空間。

廚房用品大致分為六大類別，分別為餐具類（碗碟、筷子、刀叉）、刀具類（切菜刀、勺子、剪刀）、鍋具類（鍋蓋、鍋子、煎鑊）、調味料類、乾糧雜貨類、清潔用品類。

以下為大家推薦十款超級實用的廚房專用收納神器，分別針對收納以上六大類別的廚房用品。

第一類：餐具

1）抽屜分隔收納盒¥ 22.99/四件裝

善用收納盒將筷子、刀叉、匙羹等分門別類，並集中收納於固定位置，以後只要拉開抽屜，所有餐具都一目暸然，讓下次的餐前準備更順手，更快速方便。

2）不銹鋼水槽置物濾水架¥ 178起

蝸居廚房的收納精萃在於活用空間，水槽上方的空間不要白白浪費。這款置物架巧妙地利用了水槽上方的空間，又不佔地方及不擋視線，洗完的碗盤可以順手放上去瀝乾，非常方便。不僅可以晾乾碗盤，同時又可以收納鑊鏟、剪刀、刀具、洗潔精、百潔布、砧板、毛巾等頻繁會使用到的物品。

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第二類：刀具

3）免打孔掛壁式刀具收納架¥ 16起

牆璧的尷尬角落只要搭配上掛壁式的置物架，立即變出儲物空間。這款收納架設有通風口，不易滋生細菌，而且能夠儲放六件刀具，並附有筷子籠。優勝之處在於免打孔，只要黏在牆璧上即可，不損牆面。

第三類：鍋具

4）不銹鋼多層鍋具架¥ 28起

較高身的蒸鍋、湯鍋、炖鍋非常佔地方又難通通收納於廚櫃內，經常弄得廚房東一個鍋西一個鍋。這款鍋具架可以放置於角落位置或料理檯上，集中收納所有鍋具，給鍋具一個容身之所。而且，每層的高度皆可任意調節，實用性更高。

5）鍋具收納盒¥ 17.6起

煎鍋、炒鍋、平底鍋相對沒那麼佔地方，可以收納於廚櫃內。搭配使用這個收納盒就擺放得更整潔有序。收納盒附有隱藏式拉手，底下又附有雙滾輪，取物時非常方便順手。

第四類：調味料

6）調味料旋轉式置物架¥ 29.9起

廚房的調味料林林總總，每當需要某款調味料時都要花費時間去找？這款置物架是旋轉式設計，只要轉一轉，即使是放置角落的調味料都能輕易快速取出，並且能集中收納所有調味料，騰出更多空間。

第五類：乾糧雜貨

7）可移動式夾縫推車置物架¥19.9起

夾縫空間也不要浪費掉，只要善用收納配件也可變成儲物空間。這款置物推車架非常苗條，可以放置於狹小的縫隙裡，一些不常用的雜物便可以藏於縫隙裡。而且，置物架下附有滾輪，可以靈活地移動，取物時更方便，觸手可及。

第六類：清潔用品

8）水槽收納掛籃¥ 5

洗碗盤時需要用到百潔布、刷子、毛巾等，利用收納掛籃便可以輕鬆把這些清潔用品通通放置於水糟上，又不怕弄得檯面到處溼答答。

9）免打孔掛壁式紙巾毛巾收納架¥8.9起

這款收納架是掛壁式設計，更節省空間，且能橫放或豎放，可以任意黏在觸手可及的位置，方便拿取。

10）折疊櫥櫃掛式垃圾桶¥ 19.8起

折疊式設計的垃圾桶不佔地方，而且可以掛於料理台前、櫥櫃外，備菜時或是洗碗時就可以很輕鬆地把不要的廚餘或垃圾丟入垃圾桶內，有了它做家務時更省力，亦不怕弄得地板溼答答。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/22）

（圖片來源：淘寶）

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