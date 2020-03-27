【收納】跟日本主婦學雪櫃收納法 5招變出3倍空間!存放食物更衛生

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香港地寸金尺土，越來越多人重視家居收納，務求用盡家居每一寸空間，同時將物件收納得整整齊齊。除了衣物﹑浴室用品﹑文具需要收納妥當，食物也需好好收納存放！雪櫃的食物假如儲存不當的話，甚至會造成健康衛生的問題，畢竟是吃進肚子的東西！今天就來窺探一下日本少婦的雪櫃到底是怎樣吧！

家居收納一向是日本家庭主婦的拿手本領之一，不少日本媽媽在IG大曬整齊家居，把屋企打理得妥妥當當，看着整齊並列的雜物更很有治癒感！

👇按圖放大看看日本家庭主婦的雪櫃收納術👇

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收納入門第一步：雪櫃科學收納法

在實際執行收納術之前，第一步先要學懂食物的分類收納原則，了解基礎原則後，執行起來就更加得心應手啦！

👇按圖放大即睇5大雪櫃科學收納法👇

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1.【保質期長的放上格，保質期短的放下格】

一般來說雪櫃的出風口在頂部，所以上層會比下層溫度低，上層放較適合低溫保存的，例如雞蛋。

2.【留出機動區】

在冰箱留出一塊機動區（可隨機應變方便移動的區域），例如可把剩菜用玻璃收納盒密封好，平穩地放置到機動區裡，避免味道交叉混合、擠壓其他食材、或者打翻雪櫃裡的東西。

3.【熟的要放在生的上面】

吃剩飯菜放進冰箱時要注意「上熟下生」。一來這樣能防止生肉的肉汁漏進熟的菜裡，二來是生熟混放的話，熟食會容易加速旁邊食物腐爛。

4.【蔬菜水果分開放】

像木瓜、芒果這些水果，會對蔬菜起催熟作用，這些水果就需要拿出來單獨存放，不然會影響其他蔬菜的保質期。

5.【側欄可放瓶類東西】

由於頻繁開關門，雪櫃的側欄門架晃動會比較大，所以要需要靜置的食物都不適合放這裏。瓶罐如果放雪櫃入面就非常佔空間，而且容易來回滾動。

雪櫃收納術離不開的兩大竅門：分類 + 收納容器

先用器皿將食物分類存放好，可確保食材不會東一個西一個，凌亂散落。不同種類的食物都可以用合適的收納器皿存放好，坊間也有很多便宜的收納容器可以買到，種類也很多，一同來看看有甚麼實用的小工具吧！

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#1塑料無蓋透明食物收納箱¥ 18.8（點擊藍色連結即可購買）

#2可疊加連蓋雞蛋收納盒¥4.8（點擊藍色連結即可購買）

#3多功能無蓋食物收納盒¥14.8起（點擊藍色連結即可購買）

#4抽拉式可伸縮瀝水籃¥7.8起（點擊藍色連結即可購買）

#5分格保鮮餃子盒¥36起（點擊藍色連結即可購買）

#6瀝水保鮮盒水果蔬菜儲物盒¥32（點擊藍色連結即可購買）

#7耐熱玻璃保鮮盒 一套8個連玻璃碟¥396 （點擊藍色連結即可購買）

#8加厚密封保鮮袋¥12.67（點擊藍色連結即可購買）

#9可重用可加熱矽膠食物密封袋¥118（點擊藍色連結即可購買）

#10食物封口夾¥14.9（18枝）（點擊藍色連結即可購買）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/27)

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