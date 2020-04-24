【NIKE優惠碼】NIKE網店激筍減價低至五折 額外再享高達$400折扣

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NIKE網店優惠一浪接一浪，再次為大家帶來限時驚喜！由即日起至5月10日23:59，凡於NIKE官方網站購買指定產品，可享高達HK$400購物折扣，如選購已折扣的活動產品，能夠疊加優惠，變相享有折上折優惠！更多優惠詳情，接著看下去吧！

凡購買標有「購物滿指定金額即享高達 HK$400額外折扣優惠」的指定產品，並輸入優惠編號「GEARUP」，可享以下購物折扣：

1. 購物滿 HK$500 減 HK$100

2. 購物滿 HK$1,000 減 HK$250

3. 購物滿 HK$1,300 減 HK$400

NIKE網店現時大量波鞋、服飾等產品正在減價中，折扣高達五折，若選購已折扣的活動產品，更可以享有折上折優惠。大家完成選購後，記得必須於訂單摘要中輸入優惠編號「GEARUP」方可享有是次優惠。

以下面的NIKE JOYRIDE RUN FK波鞋為例：

原價HK$1399，現以折扣價HK$699發售，再輸入優惠編號「GEARUP」後，僅售HK$599，減至接近四折的價錢，節省了足足HK$700！大家若果選購低至五折的產品，配合優惠碼後可以以更抵的價錢埋單！

操作步驟：

1. 添加符合活動資格的產品到購物車

2. 在“你的購物車”，於“訂單摘要” 中輸入優惠編號 “GEARUP”

3. 點擊“使用”

按此連結前往NIKE活動頁面！

NIKE必買鞋款：

若要數最近的話題波鞋，絕對非由Stüssy 與 Nike 共同打造的最新聯名波鞋Stüssy x Nike Air Zoom Spiridon Caged 2莫屬。就連饒舌歌手 A$AP Nast、Travis Scott、泫雅、韓男男神歐巴朴敘俊都搶先親自上腳，經過各國名人加持後，這款波鞋無疑成為了波鞋界中最炙手可熱的鞋款之一。

Nike則將該雙經典鞋款推陳出新，迎來兩大新色「Track Red」和「Smoke Grey」。而早前末能成功搶購的波鞋迷亦紛紛將目標瞄準至這兩大新作，喜歡追求上腳舒適感、輕巧度及時尚感的球迷們，這款波鞋絕對是非買不可。

NIKE AIR ZOOM SPIRIDON CAGE 2HK$999

+ 9 + 8 + 7

更多推薦鞋款，按下圖放大看價格：

+ 10 + 9 + 8

按此連結前往NIKE活動頁面！

其他條款及細則： 1. 本優惠編號只適用於標有“購物滿指定金額即享高達 HK$400額外折扣優惠”的指定產品，不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。 2. 產品數量有限，售完即止。 3. 此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響 。如是次優惠與贈品優惠活動同時使用，需把享有該活動優惠的產品全部退回，否則是次退貨將不受理。 4. 如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。 5. 如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。 6. 本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。 7. 在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/24）

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