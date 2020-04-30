Switch Joy Con無故飄移?編輯實測兩招解決失靈問題 免維修低成本

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任天堂遊戲機 Nintendo Switch 自推出以來已大獲好評，不論是一機多玩的概念，還是集IR攝影機、體感、HD震動等多功能於一身的遊戲手掣Joy Con，設計均大大突破了任天堂歷年來的出品。不過革新歸革新，不少玩家卻反映Joy-Con存在致命性的缺點，就是俗稱「蘑菇頭」的搖桿會出現莫名其妙的飄移情況，令遊戲角色在無操縱的情況下自行走動，猶如靈異事件一般。玩家們若遇上以情況該如何是好？除了把Joy Con直接拿去維修以外，坊間原來還有不少低成本又簡單的「自救法」，編輯是次就來實測這些網上流傳的方法是否真的能把Joy-Con回復原狀！

其實Joy Con出現飄移現象絕非個別例子，自2017年3月Switch上市以來，己有不少玩家反映Joy Con存在飄移及失靈問題，而美國更有大量玩家集體把任天堂告上法庭。雖然任天堂其後亦嘗試以韌體更新的方式解決Joy-Con失靈，不過始終無功而回，問題最後亦不了了之。

如果你的遊戲角色最近也出現自行飄移，而又不確定Joy-Con是否真的失靈，那就先來為Joy-Con做個快速檢查！

🔻按圖看Joy-Con檢查步驟🔻

如已確認Joy-Con出現問題，把Joy Con送去維修固然是最直接了當的方法，不過若保養期已過，難道就只能花費五百多元購買一副全新的Joy Con？先等等！其實除了以上兩個方法，網上還衍生出不少低成本的DIY解決偏方。編輯是次便整合並實測了兩大Joy-Con「自救法」，而其中一個確實能讓Joy-Con回復正常！大家在購入新的Joy-Con之前，不妨先試試以下方法能否解決問題！

【方法一：震動抖動灰塵】

網上不少傳言指只要抖動Joy-Con，或以內置震動的方式即可去除搖桿內的灰塵，令Joy-Con回復正常。具體的操作方法是把Joy-Con反過來，以正面朝下的方式抖動「蘑菇頭」；或使用尋找控搖桿的功能，以內置的震動功能把卡在「蘑菇頭」內的灰塵抖動出來。

按圖看網民教學及分享成功例子：

儘管網上成功例子甚多，但Youtuber「電獺少女-女孩的科技日常」及編輯自己亦曾以此方法做進行測試，可惜最後還是無法解決飄移問題。不過這個方法既簡單又不費成本，大家不妨也花少許時間測試看看。

【方法二：WD-40 電子清潔劑清潔】

若抖動Joy-Con也沒法解決問題，網上便傳言可以電子清潔劑清潔「蘑菇頭」，而成功率更比上一個方法高出許多。具體操作方法是先把Joy-Con拆下，關閉電源，然後把「蘑菇頭」下的軟皮掀起，再把電子清潔劑噴入內部，完成後把「蘑菇頭」360度轉動，靜置約一小時或以上即會回復正常。

按圖看具體清潔步驟：

編輯按著以上方法嘗試自行DIY解決問題，而最後確實能成功解決搖桿失靈飄移的問題，令Joy-Con回復正常！不過提提大家，以清潔劑直接噴入Joy-Con內部具有一定風險，如Switch還在保養期內，建議大家還是先送到原廠維修。如保養期已過，則不妨一試以上做法，不但低成本、不費時，而且成功率亦極高！

另外，清潔電子儀器時亦必須記得使用電器專用的清潔劑，如WD-40的精密電器清潔劑便是最多網民推薦的款式。

WD-40 精密電器清潔劑￥47

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/29)

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