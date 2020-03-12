Switch 2020必玩遊戲20選 單機多人派對遊戲+Switch Lite優惠情報

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《健身環大冒險》最近更被炒得火紅火熱，不過大幅飆升的價錢卻使得不少玩家望而卻步。不過，踏入2020，除了Ring Fit以外，Switch還有不少令人值得期待的新遊戲。這次編輯就來盤點一下2020 20款必定要入手的Switch遊戲！單機類有、連線類有、大作有、女生向的也有，來看看有哪些作品值得讓你加入To Buy List！文末還有同場加映，特價Switch Lite入手方法！

Switch 於2019年度推出了不少讓玩家激讚的遊戲大作，像是《寶可夢劍與盾》、《牧場物語重返礦石鎮》、《路易吉洋樓3》、《健身環大冒險》等。來到2020，又有哪些呼聲甚高的新遊戲即將登場？

1. 《Gods & Monster》/ 開放世界冒險 / 預計發售日期:2020下半年

由《刺客教條：奧德賽》幕後團隊 Ubisoft 魁北克工作室開發製作，畫風近似《薩爾達傳說：曠野之息》的開放世界冒險遊戲，玩家將化身為被遺忘的英雄 Fenyx 展開旅程，力圖恢復希臘眾神被神話中最致命生物堤豐所偷走的力量。除了有解謎元素，亦有更自由的空戰系統。

2.《空洞騎士：絲綢之歌》/ 動作 / 預計發售日期: 未定2020年

由澳洲獨立團隊 Team Cherry 研發的獨立動作冒險遊戲《空洞騎士》之續作。玩家是次將扮演Hornet，探索一個由Silk（絲綢）和Song（歌曲）統治的新國度，沿途要打倒敵人，登上國度的頂峰，解開這場死亡朝聖之旅的秘密。由於舊作完成度遠超獨立遊戲，甚受玩家喜愛，新作也呼聲甚高，十分令人期待。

3.《Moving Out》/ 動作 / 預計推出日期: 2020/4 /28

《Overcooked》團隊最新作品，遊戲以搬屋為主題，支援多人連線合作，玩家需要完成搬屋任務，過程中亦有不少難關和陷阱，如需在大馬路上搬家、橫越火車軌等。玩法與《Overcooked》近似，考驗朋友間默契的必玩之作！

4.《海賊無雙4》 / 動作 / 預計發售日期: 2020/3/26

故事將以萬國篇到和之國等最新一季動畫劇情為主題，玩家可使用萬國篇與和之國篇的眾多角色，並與路飛等人一起對抗Big Mom、蓋德等「四皇」強敵。光影及大規模戰鬥效果再升級，流暢性及爽快度亦進一步提升，粉絲必玩！

5.《Pokemon不思議迷宮救助隊DX》/ 已推出

本作是 2005 年推出的《寶可夢不可思議的迷宮》系列首作的二合一重製版，故事講述身為人類的主角突然變成了寶可夢，並和遊戲中遇到的夥伴組成「救助隊」，前往拯救遇到困難的寶可夢，逐步找出自己變成寶可夢並來到這個世界的理由。本作當年好評不斷，沒有玩過的玩家絕對值得一試！

按圖看看餘下15款2020熱門遊戲：

+ 11 + 10 + 9

Switch本年度大作多多，看畢以上清單，相信不少玩家的荷包又要「缩水」了。

若然還未入坑，這次絕對是不容錯失的好機會！事關近日網上有特價Switch Lite出售，雖然減價幅度不算大，不過正值Switch被高價炒起的時期，以優惠價入手Switch Lite也未嘗不可。

Nintendo Switch Lite (黃色)HK$1304(灰色按此連結) / (綠色按此連結)

Switch Lite屬機身手掣一體的輕巧遊戲機款式，熒幕5.5吋，重量只有275克，大約是原版的七成，同樣支援Switch推出的遊戲（體感除外）及連線對戰，相比原版Switch，更適合當拿掌上遊戲機拿出街玩。

🔻購買方法🔻

1. 特價Switch Lite將於2020年3月13日中午12時開賣。

2. 屆時可按此藍色連結進入《一網打盡》購買頁面，亦可預先留下電郵地址，產品開賣時即會收到電郵通知。

3. 進入購買頁面後，將產品加入購物車。

4. 提交訂單，以PayPal付款，並輸入優惠碼【PCNSMZDMQ120】，滿US$120即可減US$20

*優惠碼使用期由2020年3月9日起至3月27日止*優惠碼只限首7,000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次*最終價格以eBay顯示為準

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/12)