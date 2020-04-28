IG與蝴蝶宣戰？周揚青自家淘寶店推「蝴蝶系列」女裝 暗藏玄機？

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早前，台灣樂壇天王羅志祥 （小豬）與拍拖九年的大陸網紅周揚青分手，女方於微博發佈千字分手文痛斥男方私生活混亂，踢爆他出軌、約炮、和旗下女藝人及化妝師長期有不正當男女關係，甚至常約好友進行「多人運動」等，分手一事鬧得沸沸揚揚。而小豬旗下的唯一簽約女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂亦被推上風尖浪頭，輿論紛紛。有眼尖的網民發現周揚青早就槓上蝴蝶姐姐，並在Instagram上暗示要與蝴蝶開戰？

周揚青更公開點名「蝴蝶姐姐」愷樂，提醒她去檢查有否染上性病，並指控她「裝純情、有男友還約小豬」。而「潛水」數日的愷樂亦於25日在Instagram發文向周揚青公開道歉，但卻未有作出任何解釋，似乎間接默認介入他們感情。而大部份網民都對於她的道歉並不領情，更有留言嘲諷及唾罵愷樂，當中亦有部份網民留言鼓勵她加油振作。

早在本月13日，周揚青就曾於Instagram貼出一張身穿蝴蝶圖案洋裝的照片，帖文附上一句：「大概是和蝴蝶槓上了～哈哈」。字裡行間貌似暗藏玄機，意味深長，難道周揚青是為與蝴蝶宣戰而作出預告，魔鬼早藏在細節裡？

周揚青曾於Instagram貼出一張身穿蝴蝶圖案洋裝的照片，帖文附上一句：「大概是和蝴蝶槓上了～哈哈」。（Instagram@gracechowwwww)

周揚青是大陸知名的網絡紅人，微博粉絲超過900萬人。除了網紅的身份以外，她亦是淘寶店鋪主理人，經營著個人品牌「GRACE CHOW」。周揚青具有獨特的個人穿衣品味，向來深受粉絲們讚賞，是不少年輕人的時尚指標。因此，店鋪一直營運得有聲有色，是淘寶上人氣數一數二的金牌網紅女裝店鋪，總收藏人數逾300萬。

（微博@周扬青）

而周揚青照片上身穿的蝴蝶圖案衣服，其實就是她店鋪本月最新上架的「蝴蝶系列」服飾，而她正因為品牌服飾宣傳而上傳此照片，同系列又有推出其它印有蝴蝶Logo的T-shirt、西裝外套等。更巧妙的是，該店鋪銷量最高的貨品正正就是「蝴蝶系列」的T-shirt！

「蝴蝶系列」T-shirt成店鋪銷量之冠。（淘寶截圖）

周揚青推出全新「蝴蝶系列」女裝：

+ 14 + 13 + 12

周揚青的淘寶女裝店「GRACE CHOW」好評量多，不少買家留言誇讚產品質量好，性價比高。而且，服飾的風格頗多元化，有街頭風、淑女味、休閒風，各類風格俱備，難怪累積了如此數量龐大的粉絲。

周揚青淘寶店鋪其它女裝：

+ 7 + 6 + 5

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