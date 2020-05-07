洗衣機比馬桶髒?網民清潔洗衣機驚見黑水漂浮物 簡單方法教你洗機

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衣物猶如我們的第二皮膚，每天穿在身上，關係到的不只有我們的儀容整潔，對於個人健康，更有難以想像的影響。天天洗衣看似是平常不過的家務，不過隨年累月，有發現家中的衣服似乎越洗越髒，還經常滋生揮之不去的霉味嗎？影響儀容事小，殘留的髒物細菌更隨時使皮膚問題如濕疹、敏感加速惡化。要令衣物清洗後潔淨如新，除了使用抗菌的洗衣液外，也千萬別忘了要定期清洗洗衣機！

洗衣機長期不洗積聚污垢細菌

洗衣服人人都懂，但對於用來洗衣的洗衣機，你又了解多少？洗衣機長期清洗大量髒衣，衣物上的毛線、頭髮、灰塵、污垢、分泌物卻不會一併被洗走，反而會在洗衣的同時不斷在洗衣機內累積，積存在看不見的暗處如滾輪外圍、過濾網等，這些污垢及細菌肉眼無法看見，在下次洗衣時，便會再度殘留於衣物之上。

那洗衣機到底有多髒？不少網民曾於網上分享清潔洗衣機時的驚嚇情況。

網民分享清潔洗衣機時情況（小紅書）

只見洗衣機內佈滿濃稠的黑色污水，而污水內更漂浮著海帶般的污垢，骯髒程度猶如下水道一樣，令人驚怕！大家的洗衣機又多久沒清潔呢？衣物放進洗衣機便可清洗，但若然要清潔洗衣機，又有甚麼簡單快捷的方法呢？

日常家用洗衣機清潔保養法

坊間雖然有不少專門清潔公司提供深層清潔洗衣機服務，但一般所費不菲，索價由千多元起跳，若嫌昂貴，坊間亦有不少結合民間智慧的清潔及保養法，以下4個小方法便能輕鬆為你保養洗衣機：

1. 洗衣服後打開蓋子通風，避免細菌滋生

2. 定期清理垃圾糟及過濾網，排出槽內積水，避免細菌滋生

3. 定期以牙刷沾上白醋刷洗，或以防霉清潔劑清潔門邊膠圈

4. 定期清洗洗衣機內部，可使用洗衣機專用清潔劑，或把小梳打粉倒入放洗衣粉的位置，用最熱溫度的水讓洗衣機空轉

使用梳打粉及白醋固然是最「快、靚、正」的方法，不過由於清潔力有限，每次只能把污垢去除3至4成，因此需勤加清潔才能保持洗衣機潔淨，如想為洗衣機來個徹底大清潔，不妨試試市面上專為洗衣機而設的清潔劑。

洗衣機清潔小工具推薦

1. 花王洗衣機清潔劑

2. 100%天然貝殼粉洗衣槽去霉劑

3. 洗衣機膠圈除霉劑

除了發霉，洗衣時最惱人的相信就是一團團亂纏在一起的髮堆，當拆開過濾網或垃圾糟清潔，裏頭亦往往佈滿頭髮和污垢，不衛生之餘，亦隨時損害洗衣機的效能。

過濾網積存大量污垢 (小紅書)

如想延長洗衣機的壽命，在洗衣前記得要先把衣物內的雜物如硬幣或紙巾等取出，避免弄壞洗衣機。如頭髮難以一一撿起，編緝發現坊間也有一些小法寶也能幫忙濾走頭髮。

4. 洗衣機過濾除毛器

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/07)

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