【浴室清潔】馬桶黃漬 磁磚霉菌難清除？4大日本主婦愛用清潔好物

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家居浴室的清潔實在令不少主婦感到困擾，加上香港潮濕的天氣，令浴室成為細菌霉菌快速繁殖的重災區。尤其是廁所裡的馬桶、洗手盆、浴缸膠邊、磁磚罅隙等位置更是重點重災區，滿佈嘔心的黃斑污漬、黑色的霉斑等，無論怎樣大力擦洗都難以完全恢復原貌，而且清理過程繁複、費力氣、費時間。

家居浴室的清潔實在令不少主婦感到困擾。（網上圖片）

眾所周之，愛整潔是日本長久以來的民族特性，不僅反映於井然有序的街道上，就連公共廁所幾乎都非常清潔，時刻保持乾淨如新，令遊客們留下深刻的印象。儘管，廁所只是一個如廁、洗澡的地方，但日本人打掃時也是不遺餘力，從而又衍生出市面上五花八門的浴室清潔好物，以意想不到的超人性化的設計，深得日本主婦們的喜愛，能令清潔時更便捷、更有效率，事半功倍。以下立即為大家盤點四大日本人氣浴室清潔好物！

1.日本泡沫型馬桶清潔劑￥99.97起

馬桶的使用次數頻繁，容易沾染上尿漬、糞便，如果沒有及時清理乾淨便會形成黃斑污漬，影響外觀之餘，又會滋生細菌、產生異味，影響身心健康。

這款泡沫型清潔劑能輕鬆清潔馬桶內緣的死角，瞬間帶走污垢。使用方法及過程都非常簡單，首先搖一搖瓶身，然後沿著馬桶內緣噴上泡沫，靜置五分鐘後沖水即可。泡沫具有強大滲透力及附著力，能夠吸附污垢，簡單一個步驟就能令馬桶回復明亮乾淨。

使用過程及步驟：

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2.日本Johnson 一次性馬桶清潔刷¥51.8

這款清潔刷不容小覷，絕對是潔癖人士的清潔神器。小型刷頭可以深入馬桶內壁各個死角進行清潔，而且刷頭上自帶濃縮清潔液，不僅能起到清潔作用，並能防止污漬依附在馬桶內壁，效果足以維持一週。只要輕輕推動手柄上的按鈕，刷頭即可脫落，而使用過的刷頭就可以扔進馬桶內，隨水沖走，不怕堵塞馬桶。重點是整個過程都不用沾手，完全解放雙手。

使用過程及步驟：

3.日本小林製藥 馬桶除菌洗淨丸￥23.8

這款除菌洗淨丸特別非常適合懶人，超級簡單又便利。只要把洗淨丸掉進馬桶內，靜置2小時即可。能夠輕易清潔難刷的馬桶底部，溶解底部的水垢、黑斑、黃漬，並有效清除排水管道的頑固污漬及細菌，抑制異臭味的產生。大家可以在出門上班前，投進洗淨丸，下班回家後就發現馬桶已經變得潔淨閃亮，完全不費吹灰之力，懶人必備！

4.日本花王 浴室除霉漂白清潔噴霧劑￥23.94

香港天氣潮濕，加上浴室本來濕氣就重，洗手盆及浴缸的膠邊、磁磚的罅隙都容易滋生霉菌，冒出黑色小點點。不少人會選擇以浸滿漂白水的棉片醃過夜，但過程繁複又費時，而且漂白水的氣味濃烈又嗆鼻。相比使用漂白水，使用具漂白力的除霉清潔劑的效果更直接、快便及快速。

這款除霉漂白清潔噴霧劑專門針對浴室裡的牆面及磁磚罅隙的黃垢、霉點，清潔力強大，對於黑乎乎的霉點有顯著的效果，能夠同時做到殺菌、除霉、漂白的三大效果。用法簡單，只要均勻地噴灑然後靜待20分鐘後用水沖洗即可，較頑固的污垢則可靜置30分鐘。記得清潔時須要打開門窗，保持通風。

使用過程及步驟：

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如欲購買，可按以上藍色連結前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/29）

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