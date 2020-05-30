【VPN】隱藏身份外仲有5大用途?詳解Surfshark VPN 功能及安全性

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全國人大日前通過「港區國安法」，網絡安全問題再度成為城中熱話，而原本冷門的「VPN」（虛擬私人網路）亦一躍成為熱門關鍵字，應用程式的下載次數更在短時間內大幅飆升。儘管人人都下載VPN，但對於VPN，你其實又認識多少？除了隱藏網絡足跡，保障個人資料安全，VPN還有什麼實際用途？以下簡單整合一下VPN的操作原理、實際用途，以及為大家推薦一款近日熱門的VPN。

VPN（Virtual Private Network，虛擬專用網絡）是一種網絡技術，簡單而言就猶如「秘密通道」一樣，透過伺服器連線「改道」，讓用戶以與自己身處地區不同的伺服器連線上網，變相即是將自己原來的網絡位址隱藏，保密網上身份、個人資料及網絡足跡免被監控。除此之外，如某些網站因地域或法律問題而被禁制，VPN亦有突破封鎖的作用，讓用戶「改道」使用外國伺服器上網，如常瀏覽被限制的網站。

近日最常見的VPN用途相信是用以保密網上身份，不過除此之外，由於VPN同時具有「隱身」及「突破」兩大特性，因此用途其實非常廣泛及多元，以下來整合一下VPN的五大實際用途。

1.「翻牆」解鎖社交媒體

雖然香港現時仍然享有網絡自由，但在某些國家，如中國大陸、伊朗、北韓等基本上都禁止人民自由使用社交媒體，以免接受過多外界資訊。而VPN就能讓用家在以上國家旅遊時翻越網路的防火牆，如常瀏覽社交媒體。

2. 解鎖影片的地區限制

網上的影視資源多不勝數，不過某些著名的影視串流平台如Netflix、HBO、YouTube等往往都會因版權問題而有地區限制，而只要透過 VPN，用戶就可輕鬆轉換 IP 位址到其他國家，突破地域封鎖，順利瀏覽不同國家的不同影視資源。

3. 遠端工作

VPN最初的設計用途是用來方便跨國公司進行溝通，讓不同地區的員工以安全的渠道進入公司內聯網，執行工作及傳送機密文件。不論是在家工作、出差、還是不時需要進行遠端工作的員工，只要透過VPN 連線，就可以進行安全的資料傳送。

4. 下載並遊玩其他國家的遊戲

除了影視資源，很多線上遊戲亦同樣受地區限制，如某些日本遊戲就只限日本 IP 連接，而其他國家的IP都會一概被封鎖。此外，由於大部分的線上遊戲都會設有不同國家的伺服器，如果想挑戰其他國家的高手，玩家們就可以使用VPN來更換IP位址，下載並遊玩其他國家的遊戲。

5. 安全下載 BitTorrent 檔案

不少人會使用BT軟件來下載大流量的文件與影視資源，不過當你在使用BT時，軟件其實已經會自動記錄下載者的IP 位置，如想提高下載安全性，使用VPN便是其中一個可行的方法，除此之外，如遇上長時間也沒法下載完成的BT檔案，只要透過VPN轉換IP位址，便能回復原來的下載頻率。

人人使用 VPN 的用途都不一樣，而不同的VPN供應商所提供的服務亦有所不同，如部分VPN是沒法突破Netflix的限制，因此選擇時可多加留意VPN供應商提供的功能及限制。如想選擇一款功能齊全，而安全性高的VPN，除熱門的Nord以外， Surfshark 亦是一款評價甚高的VPN工具。其隱私權政策非常安全，連線速度穩定，亦能突破Netflix的地區限制。

CP值高、安全性高VPN之選——Surfshark

Surfshark是非中資的 VPN 服務供應商，公司註冊於英屬維爾京群島，在全球個63 個國家 擁有超過 1700 個服務器，由於英屬維爾京群島並無強制性資料保留的相關法律，因此用戶並不需要擔心資料的安全性問題。

1.【MultiHop加密系統】

Surfshark採用AES-256-GCM加密技術，每台服務器均有專用 DNS 和洩露保護系統，能全面保護使用者的個人數據。除此之外，Surfshark還設有MultiHop加密系統，通過在多個國家同時連接，將用戶的身份、位置、個人數據進行進行雙重加密，全面掩蓋網絡足跡。

2. 【多重加密使用模式】

除了一般的隱藏及變更IP位址、對網絡數據進行加密等的基本功能，Surfshark還設有多種加密使用模式，包括隱蔽模式、NoBorders 模式，及Whitelister模式。隱蔽模式可確保互聯網服務供應商無法判斷是否使用 VPN；NoBorders 模式則允許用家在受限地區中使用VPN；而Whitelister則能讓特定的應用程式和網站，如銀行及繳費網站繞過 VPN，如常瀏覽並使用。

3. 【無上限設備裝置】

Surfshark是少數提供無上限設備連接的VPN供應商，不論是桌上型電腦、手提電腦、智能手機、平板電腦，以及無線路由器，只需一個帳號便能連接上無限部裝置，同時使用Surfshark VPN的保護裝統。對於擁有多設備的用家來說，無疑是非常方便及划算之選。

4. 【支援多平台使用】

Surfshark支援多平台使用，包括Windows、macOS、Linux、Android、iOS、Chrome、Firefox、FireTV、Apple TV，甚至Xbox、Playstation亦能使用Surfshark的保護及隱藏裝置。

5.【付費VPN中最便宜之選】

Surfshark現時提供三款月費計劃，兩年月費為US$1.99（約HK$15.4），一年月費為US$5.99（約HK$46.4），而單月月費則是US$11.95（約HK$92.6），以付款VPN來說，Surfshark的算是市面上較為便宜，而且能提供穩定快速服務的VPN供應商。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/29）

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