【VPN】5大方向教你揀VPN 詳解最多人推薦Nord 多重加密最安全?

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中國政府日前宣布審議「港區國安法」，計劃加強對香港本地的監管，形同將中國各地的國安法也推行到香港。儘管正式的法例尚未通過，市民的焦慮情緒已不斷升溫，加上近期政治氣氛緊張，不少網民均擔心中國將對網路言論實施更嚴厲的控制，個人網上私隱或會受中國審查、竊露，更隨時因言入罪，或失去使用互聯網及接收與發表資訊的自由。消息一出，網上討論區有不少網民均呼籲大家使用VPN，隱藏網絡足跡。到底選擇VPN時有什麼要注意的地方？而被不少網民推薦的Nord VPN，又是否安全可使用？

為什麼要用VPN?

VPN，即虛擬私人網絡，簡單而言就猶如「秘密通道」一樣，透過伺服器連線「改道」，讓用戶以與自己身處地區不同的伺服器連線上網，變相即是將自己原來的網絡位址隱藏，保密網上身份、個人資料及網絡足跡免被監控。除此之外，如國安法實施後某些網站將被禁制，VPN亦有突破封鎖的作用，讓用戶「改道」使用外國伺服器上網，如常瀏覽被禁制的網站。

NordVPN 會為用家建立一個加密的網上通道。透過網絡傳送的任何資料將會被分割、壓縮和通過加密的VPN通道傳遞。(NordVPN)

雖然香港現時仍然享有網絡自由，但一旦國安法勢在必行，自由便再非必然。如想好好保護個人資料、維持原有的網絡自由，使用VPN便是可行的方法。

如何選擇VPN?

既然VPN有保密身份及個人資料的作用，選擇時當然要格外慎重。雖然網上隨便一搜便有為數不少的免費VPN可供使用，不過先撇除連線質素好與壊，免費VPN的安全性大多成疑，編輯建議大家還是盡量選擇付費VPN。不過付費VPN數量也不少，選擇時又該考慮哪些因素？

1. 【供應商來源地、背景、服務評價】

雖然VPN可保障你的網絡位址與個人私隱對外保密，不過VPN的供應商是仍然能夠獲取用戶本來的資料，因此選擇VPN時應重點看留意供應商的來源地，是否有強制性保留資料的相關法律。背景不明或信譽不良的供應商，除了隨時有洩密的風險，更有可能會引導用家到網上廣告圖利。

2. 【VPN可使用地區】

VPN除了保密個人網絡行蹤，另一特點是突破網絡封鎖，讓用戶可以使用不同地區提供的網絡服務，如影視串流平台便會因應用戶所在地不同而提供不同節目，因此如使用VPN的目的是突破網絡限制，用家便需留意供應商提供哪一個地區的網絡。

3. 【VPN連線速度】

由於使用VPN後網絡地區及頻寬會有所改變，因此上網速度亦有機會變得更慢。如對上網速度有要求，建議可先參考網上評價，揀選較會快速的VPN供應商。

4. 【可使用裝置數目】

大多VPN皆可供多個裝置同時使用，如想與朋友「夾份」同用VPN，挑選時便需留意裝置數目上限，另外，太多人使用亦有可能導致速度變慢，用家需特別留意。

5. 【VPN是否方便易上手】

下載VPN App後會發現App內有不少網絡設定，沒有相關知識的用家難免會對各樣選項感到混淆，建議挑選時同樣可參考網上評價，選擇操作較為簡單易用，設定不多的VPN。

網民推薦、安全易用之選——NORD VPN：

港版國安法勢在必行，不少網民自消息一出已紛紛下載VPN應用程式，其中知名供應商NORD VPN的香港下載量更急增120倍，成為本港排行首位的VPN程式。除此之外，NORD亦是云云眾多VPN供應商中，最備受網民推薦的一款，原因在於其安全性高、連線速度穩定並快速，以及操作上非常簡單易用。如近日想下載VPN，NORD絕對是值得考慮的一款。

Nord是本港現時為止最為知名的VPN供應商，公司總部位於巴拿馬，在全球各地擁有超過5,500台伺服器，由於巴拿馬並無強制性資料保留的相關法律，因此Nord的供應商並無誘因或不會追蹤、收集或分享用家的私人資料，記錄用戶的使用情況，保障私隱。

1. 【多重保護安全加密系統】

NORD的VPN採用了多重安全裝置保密用戶的位址與資料，除了最基本的隱藏IP、變更網路位置、將網絡資料進行加密等的功能外，NORD最大特點在於同時具有「模糊處理」（Obfuscation），Double VPN，及CyberSec安全手法。

Double VPN把一次加密後的流量傳送到第二個VPN服務器，進行雙重加密。

「模糊處理」是以假資料掩護用戶的網絡瀏覽資料，而Double VPN則是把一次加密後的流量傳送到第二個VPN服務器，進行雙重加密，再配合CyberSec安全手法，阻擋廣告和惡意網站，避免從其他方面洩露個人資料。

2. 【速度快而穩定】

Nord 在全球59個國家擁有超過5,500台伺服器，而當中英、美、德、法、日、加、瑞典、瑞士、意大利、日本等國均設有混淆伺服器，除了安全性高，連線速度亦相當有保證，在眾多VPN中屬穩定且快速之選。

3. 【簡單易用Quick Connect】

Nord的另一特點在於操作極為簡單易用，用家下載應用程式後，只需點選想使用的伺服器國家，Quick Connect便會將用家自動引導至最快速最適合的VPN 伺服器，同時加密線上流量及保護 IP 位址，不論是手機、個人電腦、平板電腦亦同樣適用，比大部分的VPN的操作來得簡單。

4.【6 台裝置適用】

Nord最多可供6台裝置使用，且同時支援Windows、macOS、Android、iOS、Linux、Chrome、Firefox無論是桌上型電腦、手提電腦、智能手機、平板電腦，以及無線路由器，都能使用Nord VPN保護裝置。

5. 【最平只需每月HK$27】

雖然Nord為付費VPN，而價錢亦相對其他VPN較為昂貴，不過Nord勝在不時會推出優惠，如近期Nord便正好推出3折減價，只需約HK$973 (US$125)便可訂閱三年會藉，享用Nord VPN的所有功能，除開每月只需約HK$27，可供6台裝置，可說是非常划算。

如何使用Nord VPN?

1.按此購買Nord會籍，並在智能裝置上下載Nord VPN應用程式

2. 打開Nord VPN應用程式，點擊你想使用的國家，Nord的Quick Connect 便會自動將網絡引至最適合的 VPN 伺服器。

3. 如需在特定位置使用特定伺服器，只需從國家及地區列表中手動選擇即可。

4. 用家亦可在Specialty Servers一欄，使用P2P伺服器進行文件或影視共享。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/26)

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