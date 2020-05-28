【白頭髮】染髮前必看 嚴選7大「不傷髮質、易操作」遮白髮染髮劑

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「天啊！又發現白頭髮了！」這是你在照鏡子時經常出現的內心獨白嗎？白頭髮總是鬼鬼崇崇地悄然而至，在你不知不覺中生出一根又一根，參雜於一頭黑髮之中，相當惹人注目。

長白頭髮不光是因為老了，因為生活壓力、不健康的作息習慣、飲食習慣、遺傳等因素，都會讓你面臨長白髮的困擾，令你比同齡的人看上去更顯老態。許多人都害怕有白髮，因為一但有了白髮，外貌一下子便蒼老不少，感覺一夜之間就老了十多年。

許多人都害怕有白髮，因為一但有了白髮，外貌一下子便蒼老不少，感覺一夜之間就老了十多年。

想與白髮和平相處、回復年輕，白髮專用的染髮劑便是各位「白頭翁」、「銀髮族」的救星，自己在家也可以輕鬆遮蓋白髮。市面上的染髮劑產品千百種，本文將會詳細解說選購染髮劑時的要點和心得，以及推薦七款不傷頭皮、不損壞髮質的染髮劑產品。不論你是男士或女士，染髮高手或新手，你的白髮量是局部性，還是廣泛分佈也好，以下也會有最適合你的推薦。

白髮染髮劑與一般染髮劑的差別

白髮染髮前，必須要知道一般染髮劑與遮白髮染髮劑的差別。兩者藥劑的成份截然不同，一般染髮劑是為了讓深色頭髮脫色，從而達到改變髮色的效果。而遮白髮染髮劑是要讓白髮的顏色加深，減低色差。如果誤用一般染髮劑，完成後的髮色可能會過於鮮艷、髮色不均勻，甚至完全無法上色，大大影響染髮效果。除非你的白髮數量寥寥可數，否則也強烈建議使用遮白髮染髮劑。

了解適合自己的染髮手法

染髮劑的劑型大致上分為膏狀、乳霜狀、泡沫狀三種。膏狀和乳霜狀的染髮劑須先自行混合調和染劑，與髮型屋中髮型師的染髮手法大同小異，需要利用刷子沾取染劑，並仔細地把頭髮分層上色。過程需要耐性和細心，適合DIY染髮經驗豐富的人士使用。相對地，染髮後的染色效果會更好，且維持得更久。

有的泡沫狀染髮劑須自行調混染劑，有的則毋須調混。染髮過程非常簡單，只要戴上手套就可直接把泡沫沾滿頭髮，再以類似洗頭的方式，均勻地揉搓頭髮，便可輕鬆地染出理想髮色。操作過程簡易又方便，毋須技巧和經驗，特別適合DIY染髮初學者。但上色強度和持久度則比不上膏狀和乳霜狀的染髮劑。

以上的劑型各有其優劣，大家可依據自己的喜歡的手法來選購。接下來立即為大家推薦七款網上就可以輕易買到的人氣遮白髮染髮劑，包括快速補染部份白髮的產品。

【1】DARIYA 黛莉亞 Salon De Pro Hair Color Cream

# 沙龍級的護髮染髮體驗，多達19種顏色選擇！

DARIYA 黛莉亞 Salon De Pro Hair Color Cream

這種染髮霜只需花費15分鐘的短時間，便可完全上色，相比起其它同類型的染髮劑更快捷，節省足足一半的等待時間！染劑含有四重亮髮焗油成分，如高分子絲蛋白、蜂王乳、天然橄欖油等營養成分，將染劑對髮絲構成的傷害降至最低，染後的髮絲也不會變得毛燥和乾澀，反而有種像做完焗油般的柔順感。成分不含阿摩尼亞，無任何刺激性的化學氣味，讓染髮的過程更舒適、不刺鼻。

內裡附有一把雙頭髮梳，不論是大範圍地染髮，還是局部補染，都能利用這把梳子輕鬆控制染髮份量，收放自如。

【2】美源男士 按壓式染髮膏

#一按即梳，5分鐘超快速完成上色！

這款染髮膏與傳統的染髮劑截然不同，讓你感受破天荒的快速染髮體驗，只需五分鐘便可完成上色，上色效果自然又顯著。除節省了大量等待時間外，就連操作過程也化繁為簡，只要輕輕按壓容器上的按鍵，便會自動混調第一劑和第二劑，省卻自行混調的步驟。再配合附贈的專用染髮梳，便利用細密的梳齒均勻地把染劑推開，就連髮根或髮際等難以控制的位置也可以收放自如，操作過程簡易又方便，特別推薦給DIY染髮新手！

配方使用植物萃取成分如海藻萃取、日本獐牙菜精華，能深層滋潤髮絲，並含重氨基酸保護毛髮成分，毋須擔心染後的髮質受損。另外，加入了清新的柑橘香味，減低難聞氣味。

【3】CIELO 宣若 泡泡染髮劑

#超級容易上手，新手也會用！

一般泡沫型的染髮劑也需要自行混合染劑，這款只要上下搖晃瓶身二十次，然後一按按鍵就會自動混合，並且等量均勻地擠出豐富綿密的泡沫。戴上附贈的手套後，便可直接用手把染劑塗抹於頭上，像洗頭一樣揉搓，後面看不見的頭髮也可以輕鬆揉搓上色。操作方法實在太簡易，即使是第一次嘗試的新手也可以完美地完成DIY染髮。配方中還添加三種天然成分，海洋骨膠原和蘆薈精華，能染出富有光澤的柔順秀髮。

【4】施華蔻 植物染髮劑

#溫和草本精華配方，無懼損傷！

施華蔻是暢銷德國多年的老品牌，口碑非常好，更被網民比喻為是一款「可以邊吃飯邊染髮」的染髮劑，全原它是天然草木無氨配方，因此無任何刺鼻難聞氣味，有效遮蓋白髮，染後的髮色自然又持久，就連髮根位置都會均勻上色。

更值得一讚是純植物配方，蘊含八種草本萃取精華，如當歸、蓮花、芍藥、何首烏、赤芝、蔓荊、側柏，全部都是有利頭髮健康生長的營養品，讓染髮的同時護髮，滋養髮絲，令秀髮變得強韌有光澤，保護頭皮。另外，還附贈固色修護洗髮露、精華養護髮膜、耳套、手套、披肩等工具，一應俱全。

【5】利尻昆布 植物染黑洗髮水

連續9年蟬聯日本白髮類產品的第一位，是備受追捧的白髮專用染髮產品品牌！這款洗髮水主打全天然無添加，不含防腐劑、酸化劑、香精等化學成分，同時也無添加硅油、礦物油等成分。主要成分都是從天然植物中萃取，精選來自北海道的天然利尻昆布獨特黏液，並配合27種植物精華，洗髮同時做到深層滋養，修護受損毛鱗片，非常適合因經常染髮而導致髮絲受損的人士使用。

為什麼單靠洗髮水都能達到染髮效果？其實，它採用獨家洗染技術，豐富細膩的泡沫能緊密附著毛髮，讓天然植物色素深入髮絲角質層，融合色素後，從髮根開始均勻染色，洗後清爽不油膩，能去除頭皮污垢。假若覺得一個人染髮很麻煩，使用這款染髮洗髮水就方便得多，只要好像平常一樣每天洗頭，持續使用自然便能獲得一頭彷如與生俱來的鳥黑秀髮，效果也比染髮劑來得更自然。

【6】利尻昆布 植物染髮筆棒

#出門急救救星，一刷即染！

白髮生長速度太快？才剛染黑沒多久，髮根、髮際線、頭頂又長出了幾根白髮，非常礙眼？若果對於一小攝的白髮感到很困擾，這款染髮筆棒將會是你出門前的急救救星。

它外形狀就像一枝筆，筆頭自帶刷子，小小一支方便攜帶。輕輕一按便會擠出染髮劑，塗抹於白髮位置，晾乾放置幾分鐘後，白髮立即變黑，效果肉見可見。配方同樣添加天然利尻昆布精華和其它22種植物精華，除了具有立竿見影的遮白髮作用外，長期使用還可以達到護髮、呵護頭皮，加深頭髮顏色，讓髮色變得更美。

【7】DARIYA 黛莉亞 Salon De Pro 沙龍級男士白髮補染棒

#白髮專用的遮暇棒，一掃即遮！

這款補染棒同樣是出門口前的急救救星，外形和刷頭就像睫毛膏一樣，操作方法超級簡單，只要輕輕一掃白髮，便立即遮掩得「一根不留」。持續使用能連到逐漸染色的效果，特別適合對付髮根、髮際線、頭頂的小攝白髮。防水防汗配方，不易脫落，夏天大汗淋灕也不怕引起尷尬。

➤ 如欲購買可按以上藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/28）

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